Mundial: Flamengo pega ex-time de Filipe Luís, algoz de 2014 e tunisiano

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo não teve vida fácil no sorteio do Mundial de Clubes 2025. Cabeça de chave, caiu no Grupo D.

E o primeiro grande europeu que saiu foi logo o Chelsea — mas será o segundo jogo.

Além disso, o Fla reencontra o León, que já foi algoz rubro-negro na Libertadores 2014, quando os mexicanos ainda disputavam a competição sul-americana.

Mas a estreia será diante do Esperánce, da Tunísia.

Os classificados do Grupo D enfrentam nas oitavas quem passar do Grupo C, que tem Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland City.

Chelsea é a pedreira

O time inglês é o atual vice-líder da Premier League e faz parte da história tanto de David Luiz, zagueiro do Fla, e de Filipe Luís, o atual técnico rubro-negro.

David Luiz foi campeão da Champions League pelos Blues, em 2011/2012, e foi um dos mais queridos em uma fase vitoriosa do clube.

Há cerca de dois meses, quando esteve em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, David assinou uma camisa do Chelsea na porta do hotel. O zagueiro chegou a ser provocado por um torcedor: "Azul, não". David Luiz rebateu:

Já me deu alegria. Não cospe no prato que come, não, filho.

Mas Filipe, quando era lateral-esquerdo, teve uma temporada no Chelsea (2014-2015) e foi apagado. Frustrou-se com José Mourinho. Tanto que voltou para o Atletico de Madrid logo em seguida.

O Chelsea se classificou ao Mundial de Clubes porque venceu a Champions 2020-2021. No Mundial daquele ano, venceu o Palmeiras na final.

Lembram-se do León?

O Flamengo caiu no grupo com o León na Libertadores 2014. Perdeu os dois jogos. O segundo, por 3 a 2, no Maracanã, a partida que sacramentou a eliminação rubro-negra da competição.

O torcedor que já tinha o trauma de outro mexicano, o América, ganhou mais um episódio de frustração precoce durante o período de seca na Libertadores.

O León chegou ao Mundial de Clubes por ter vencido a Concachampions em 2023.

No Mundial de Clubes de 2023, o León caiu logo no primeiro jogo, para os japoneses do Urawa Reds.

Mas o León ainda está em meio a uma discussão pendente na Fifa. O clube pertence ao mesmo grupo do Pachuca.

Na estreia, um desconhecido

O Esperánce foi classificado ao Mundial de Clubes 2025 pelo ranking africano.

Isso quer dizer que não foi continental nos últimos quatro anos.

O Esperánce chegou a vencer a Champions da África em 2018 e 2019. Ou seja, estava no mesmo Mundial que o Flamengo. Só que perdeu na estreia para o Al Hilal, que avançou para a semifinais na ocasião, para enfrentar o próprio rubro-negro.