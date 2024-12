Mercado: novela Oscar, corintiano procurado e ofertas por Artur Jorge

O Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas os times já se mexem no mercado da bola para a próxima temporada. A quinta-feira (5) já teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais times do país.

Veja destaques

Novela Oscar. Não há negociações entre São Paulo e Oscar, afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte, em participação na live do clube do UOL. Apesar disso, o diretor de futebol disse que o clube tem interesse no meia. Belmonte ainda disse que ele atenderia um dos pedidos de Zubeldía para 2025.

Fabinho Soldado, diretor corintiano, despertou o interesse de outras equipes Imagem: Fabio Giannelli/Agência Estado

Corintiano procurado. O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, tem sido procurado por outras equipes. O ex-jogador é o principal responsável pela reação do clube paulista no Campeonato Brasileiro, que saiu da zona do rebaixamento, engatou oito vitórias consecutivas e se classificou para a Copa Libertadores 2025. Inicialmente, Soldado já avisou que está focado no Corinthians e que deseja permanecer no clube para colher os frutos do início do trabalho nesta temporada.

Mudança no Cruzeiro. Diretor técnico do Cruzeiro, Edu Dracena acertou a saída do clube e não seguirá na Raposa em 2025. A decisão partiu do ex-zagueiro que, por motivos familiares, não ficará no time mineiro. O dirigente gostaria de ficar mais próximo de seus filhos e esposa, que residem em São Paulo e já estão adaptados a cidade. A saída ainda será oficializada.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, é alvo de times do exterior Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Ofertas por Artur Jorge. Campeão da Copa Libertadores e muito perto de garantir também o título do Campeonato Brasileiro, Artur Jorge está blindado no Botafogo por uma multa rescisória considerada muito baixa para o tamanho do seu impacto no futebol brasileiro: somente 2 milhões de euros (quase R$ 13 milhões). Vinculado ao clube até dezembro de 2025, o técnico tem sido alvo de algumas consultas no mercado da bola nas últimas semanas. Os interessados já tomaram conhecimento do valor para contratá-lo. Neste momento, dois clubes do exterior estão dispostos a pagar a multa do português.

Fora do Inter? O Krasnodar, da Rússia, formalizou uma oferta ao Inter pelo atacante Wesley, destaque da equipe na temporada. A proposta do time russo está na casa dos oito milhões de euros (R$ 50 milhões, na cotação atual) pelo atacante de 25 anos. O Colorado, que tem 50% dos direitos econômicos do jogador, ainda não tomou uma decisão. O Palmeiras tem o restante da porcentagem.