Corinthians x Vasco: horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão 2025

Corinthians e Vasco se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians busca a primeira vitória. Na 1ª rodada, Ramón Díaz poupou os titulares no empate em 1 a 1 contra o Bahia, em Salvador.

O Alvinegro encerrou uma sequência de 23 jogos sem ser derrotado em casa. A equipe paulista foi superada pelo Huracán por 2 a 1, no meio de semana, em duelo válido pela Sul-Americana.

O Vasco estreou com vitória no nacional. Em casa, o Cruz-Maltino venceu o Santos de virada por 2 a 1. Na Sul-Americana, no meio de semana, a equipe empatou em 3 a 3 com o Melgar, no Peru.

Corinthians x Vasco -- Brasileirão 2025