São Paulo visa quebrar jejum de 34 anos contra o Atlético-MG no Mineirão

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Atlético-MG, às 16h (de Brasília) deste domingo. O duelo acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), estádio onde o Tricolor Paulista encontra dificuldades para bater o Galo.

O São Paulo não vence o Atlético-MG no Mineirão há 34 anos. A última vitória do Tricolor Paulista sobre o rival mineiro no principal palco do estado aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1991, por 3 a 1. Na ocasião, o time paulista que contava com Zetti, Cafu e Raí superou o Galo com gols de Flávio e Eliel, que foi às redes duas vezes. A partida foi válida pela primeira rodada da Fase 1 da competição.

Desde então, em 15 encontros entre as equipes no Mineirão, o São Paulo não venceu nenhum. São, no total, sete vitórias do Atlético-MG e oito empates. A última partida no palco aconteceu em dezembro de 2023, quando o Galo marcou no fim e venceu o Tricolor por 2 a 1. Hulk e Paulinho marcaram para os mandantes e Luciano deixou o único dos visitantes.

Além disso, o Atlético-MG mostra-se um rival indigesto para o São Paulo em outra estatística. A última vitória do Tricolor Paulista no duelo foi em 2020, pela 26ª rodada do Brasileirão. No Morumbis, a equipe de Fernando Diniz, que brigava pelo título, triunfou com gols de Igor Gomes, Gabriel Sara e Jonas Toró.

Desde então, foram dez duelos. Destes, o Galo venceu cinco e empatou outros cinco, além de eliminar o São Paulo na última Copa do Brasil pelo placar agregado de 1 a 0.

O jogo deste domingo acontecerá no Mineirão por conta da reforma do gramado da Arena MRV, casa do Atlético-MG. Tanto os paulistas quanto os mineiros buscam a primeira vitória nesta edição do torneio nacional.