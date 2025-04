Pressionado, Caixinha faz testes no Santos e pode barrar artilheiro

Do UOL, em Santos (SP)

Pressionado, o técnico Pedro Caixinha fez testes no Santos e pode barrar o artilheiro Guilherme.

O que aconteceu

Caixinha testou o time titular do Santos sem Guilherme para enfrentar o Bahia amanhã, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe ainda não foi definida, mas o artilheiro do Paulistão pode ir para o banco de reservas. O desempenho do atacante caiu nos últimos jogos.

Goleador do Estadual com 10 gols, Guilherme não foi bem contra Bragantino, Corinthians e Vasco e tem sido alvo de reclamações do torcedor.

Sem Guilherme, o Santos poderia contar com Barreal outra vez titular. Soteldo está à disposição após incômodo muscular.

Diego Pituca também foi testado na vaga de João Schmidt, mas Schmidt deve continuar entre os 11 de Pedro Caixinha neste domingo.

Gabriel Brazão, JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal (Guilherme); Rollheiser, Soteldo e Tiquinho Soares é a provável escalação. Barreal e Soteldo se alternariam entre a armação e o lado esquerdo do ataque.

A pressão aumentou sobre Caixinha após a derrota para o Vasco. O jogo contra o Bahia não é um ultimato, mas perder em casa deixaria o português na berlinda.

Neymar ainda não está à disposição. Recuperado de edema na coxa esquerda, o astro faz processo de fortalecimento e reequilíbrio muscular e deve voltar diante do Fluminense, no dia 13, no Maracanã.