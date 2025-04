Criciúma sofre virada do Operário-PR em casa pela estreia da Série B

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da Série B, o Criciúma recebeu o Operário-PR no Estádio Heriberto Hulse, e foi superado de virada por 2 a 1. Fellipe Mateus foi quem balançou as redes para a equipe da casa, enquanto Rodrigo Rodrigues e Zuluaga marcaram para os visitantes.

Com o revés, o Criciúma permaneceu com nenhuma unidade, na 19ª e penúltima colocação da tabela. Do outro lado, com a vitória, o Operário-PR chegou aos três pontos, agora na segunda posição.

O Criciúma volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Athletico-PR, na Ligga Arena. No sábado (12/04), às 20h, o Operário-PR recebe o Goiás, no Estádio Germano Kruger. Ambos os duelos serão válidos pela segunda rodada da Série B.

O placar foi inaugurado pelo Criciúma logo aos dez minutos do primeiro tempo. Ao receber pela ponta esquerda, Talisson cruzou na área e encontrou Fellipe Mateus, que finalizou cruzado para marcar.

Aos 37 minutos da etapa inicial, o Operário-PR empatou. Em cruzamento de Mingotti na segunda trave, Rodrigo Rodrigues se antecipou ao marcador e desviou para deixar tudo igual.

O Operário-PR virou o placar aos 13 minutos do segundo tempo. Após receber pela direita, Allano achou Zuluaga, que concluiu alto e anotou a virada do Fantasma.