Saiba como assistir o UFC Vegas 105, card com cinco brasileiros em ação

Os fãs brasileiros de MMA terão um sábado (5) para comemorar. O 'Esquadrão Brasileiro' vai entrar em ação no UFC Vegas 105 com cinco representantes em busca da vitória, além da luta principal realizada entre o ex-desafiante ao cinturão interino dos penas (66 kg) Josh Emmett e Lerone Murphy - invicto no MMA profissional com 15 vitórias em 16 lutas. O evento, que tem 12 lutas programadas, contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Um dos principais destaques é Joanderson Brito, que enfrenta o americano Pat Sabatini, sendo o 'co-main event' da noite. O brazuca, contratado via 'Contender Series', vinha em ascensão na organização com cinco vitórias consecutivas, mas, em sua última luta, acabou derrotado pelo francês William Gomis. Mesmo com o resultado negativo, seu cartel robusto no UFC - tendo apenas duas derrotas em sete embates - lhe rendeu uma posição de destaque e a chance de retomar o caminho das conquistas.

Card preliminar

O card do UFC Vegas 105 está repleto de outros brasileiros. Talita Alencar terá o embate contra Vanessa Demopoulos. Pedro Falcão terá pela frente o confronto contra Victor Henry. Istela Nunes, que após quatro lutas ainda não venceu na organização, enfrentará Loma Lookboonmee em busca de redenção. Já Dione Barbosa vai lutar contra a romena Diana Belbita.

Originalmente, seriam seis atletas tupiniquins em ação no show realizado no 'Apex', contudo, Daniel 'Willycat' teve sua luta cancelada de última hora. Com problemas no corte de peso, o lutador sequer apareceu na pesagem e foi vetado pela comissão médica do Ultimate.

Veja onde assistir

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 19h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 22 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

