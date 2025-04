Athletico-PR supera o Paysandu e estreia com vitória na Série B

Rebaixado no ano do centenário, o Athletico-PR começou com o pé direito no seu principal objetivo na temporada: o retorno ao Brasileirão. Estreando na Série B do Campeonato Brasileiro, o time paranaense foi até o Mangueirão, em Belém, e superou o Paysandu por 2 a 1.

Com gols de Zapelli e Renan Peixoto, o Athletico dorme na liderança da competição. Leandro Vilela marcou o gol do time paraense, que iniciou a Série B de forma amarga e ainda viu acabar sua sequência de 11 jogos sem perder na temporada.

Medindo a temperatura, as duas equipes iniciaram a partida cautelosos, se estudando bastante e trocando bastante passes na linha defensiva. O Athletico é que tinha mais volume ofensiva, mas sem conseguir finalizar à meta adversária, enquanto o Paysandu sofria com a falta de criatividade para chegar na área.

Emoção ficou para a reta final. Velasco cruzou e a bola sobrou para Zapelli, que pegou de primeira para abrir o placar para os paranaenses aos 32 minutos. A vantagem durou pouco tempo. Reagindo na partida, os donos da casa empataram aos 41, em chute de Leandro Vilela que desviou no meio do caminho e enganou o goleiro Mycael.

O Paysandu voltou mais confiante do intervalo e tomou conta dos minutos iniciais. Rossi, cobrando falta, obrigou boa defesa de Mycael. Depois, André Lima bateu de longe e tirou tinta da trave. Quando conseguiu encaixar um ataque, o Athletico foi efetivo. Felipinho bateu cruzado, o goleiro deu rebote e Renan Peixoto mandou para as redes, aos 26.

O gol desestabilizou os donos da casa, que abusaram dos erros de passes e finalizações sem direção. Com mais qualidade, o time paranaense passou a ditar o ritmo da partida, trocando passes e prendendo a bola no campo de ataque. Na reta final, sem o Paysandu oferecer perigo, o Athletico apenas administrou o resultado para estrear com os três pontos.

Na próxima rodada, o Athletico estreia em casa diante do Criciúma, na quinta-feira, às 19h, quando abre a segunda rodada da Série B. Já o Paysandu atua no sábado, contra o Vila Nova, em Goiânia, às 18h.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 2 ATHLETICO-PR

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Bryan Borges, Ramón Martínez, Quintana e PK (Reverson); Leandro Vilela, Matheus Vargas (André Lima) e Marlon Douglas (Giovanni); Rossi, Nicolas (Benítez) e Delvalle (Borasi). Técnico: Luizinho Lopes.

ATHLETICO - Mycael; Palacios, Habraão, Léo e Fernando (Belezi); Felipinho (Falcão), Raul e Zapelli (Patrick); Velasco (Isaac), Alan Kardec (Renan Peixoto) e Luiz Fernando. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Zapelli, aos 32, Leandro Vilela, aos 41 minutos do primeiro tempo. Renan Peixoto, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Vilela (Paysandu); Renan Peixoto, Fernando, Isaac e Habraão (Athletico).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 374.290,00.

PÚBLICO - 16.081 torcedores.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).