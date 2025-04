Libertadores: Abel bate 50 jogos e supera 20 times brasileiros em vitórias

O técnico Abel Ferreira completou seu 50º jogo à frente do Palmeiras na Libertadores e, em seis edições, possui mais vitórias do que diversos times brasileiros no torneio continental.

Dominante na Libertadores

Bicampeão, o treinador português soma 32 vitórias na Libertadores. A primeira foi logo em sua estreia no torneio, no duelo com o Delfín em novembro de 2020, e a última na quinta-feira, com o Alviverde batendo o Sporting Cristal por 3 a 2, fora de casa.

Sozinho, ele tem mais triunfos do que 20 clubes brasileiros que já disputaram o torneio continental. Apenas 11 times do país, incluindo o Palmeiras, venceram mais partidas do que o técnico de 46 anos. Na história, 31 equipes do Brasil já disputaram a Libertadores pelo menos uma vez.

Abel supera os números do Botafogo, atual campeão, e do Vasco, por exemplo. O Alvinegro carioca tem 29 vitórias em 64 jogos, enquanto o Cruz-maltino possui 30 em 74 partidas.

Abel Ferreira comemora o título da Copa Libertadores pelo Palmeiras Imagem: Staff Images/Conmebol

O comandante Palmeirense também possui mais vitórias do que cerca de 1/4 dos clubes desta edição. Nove dos 32 participantes da Libertadores de 2025 venceram menos vezes do que português.

Abel tem o mesmo número de vitórias do Corinthians nas últimas dez participações do clube no torneio. Desde 2011, o clube do Parque São Jorge saiu vitorioso de 32 duelos, incluindo as fases preliminares, assim como o treinador palmeirense.

Ao todo, o técnico português ostenta um aproveitamento de 72,7% dos pontos disputados na Libertadores. Além das 32 vitórias, foram 13 empates e cinco derrotas.

Times brasileiros com mais vitórias na Libertadores

Palmeiras: 137 Grêmio: 112 Flamengo: 102 São Paulo: 102 Cruzeiro: 95 Santos: 83 Inter: 73 Corinthians: 70 Atlético-MG: 64 Fluminense: 48 Athletico-PR: 40 *Abel Ferreira: 32 Vasco: 30 Botafogo: 29 São Caetano: 13 Guarani: 9 Bahia: 8 Sport: 7 Criciúma: 6 Paysandu: 5 Goiás: 5 Paraná: 4 Fortaleza: 4 Coritiba: 4 Náutico: 2 Juventude: 2 Santo André: 2 Chapecoense: 2 Paulista: 1 Red Bull Bragantino: 1 América-MG: 1 Bangu: 0

Clubes da atual edição com mais vitórias na Libertadores