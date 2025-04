Joanderson Tubarão lidera time brasileiro no UFC Vegas de olho no 'hype' de Diego Lopes

Neste sábado (5), Joanderson Brito faz a segunda luta em ordem de importância do UFC Vegas 105, contra o americano Pat Sabatini. E, apesar do posto de maior destaque entre os cinco brasileiros escalados para o evento, 'Tubarão', como é conhecido, divide suas atenções entre seu próprio desafio dentro do octógono e o combate que coloca em jogo o cinturão de sua categoria, programado para a semana seguinte. Com um histórico estabelecido com Diego Lopes, um dos postulantes ao título, o peso-pena (66 kg) da 'Chute Boxe Diego Lima' está de olho no confronto para, eventualmente, colher frutos do 'hype' de seu compatriota e antigo adversário.

Em agosto de 2021, quando ambos ainda buscavam uma vaga no Ultimate, Joanderson e Diego mediram forças no 'Contender Series'. E na ocasião, quem levou a melhor foi 'Tubarão', que derrotou o compatriota na decisão dos juízes. Dado o contexto, o plano do atleta maranhense é claro: torcer por uma vitória de Lopes contra Alexander Volkanovski, no UFC 314, no próximo sábado (12). Com o especialista em jiu-jitsu no posto de campeão, um de seus algozes do passado pode ser 'acelerado' até um 'title shot' - situação similar à que ocorreu com Alex 'Poatan' e Israel Adesanya. Atento ao cenário, Brito - que cumpre tal requisito - pode surfar no 'hype' do 'Franja'.

"Vou estar torcendo pelo Diego Lopes (no UFC 314). Vou torcer para ele. Acredito que o UFC já está encaminhando alguma coisa, porque luto no sábado e ele já luta no outro final de semana. Eu já ganhei ele no 'Contender'. Ele já ganhou do Sabatini. Então acredito que eu tendo uma vitória com convicção, uma vitória boa e ele vencendo o cinturão, o UFC dali já começa a encaminhar alguma coisa. O fato de eu torcer por ele não é por ele ser brasileiro, mexicano nem nada disso. É só pelo simples fato de eu ter ganhado dele. E ele ganhando o cinturão, se eu ganhar mais uma duas, três lutas, já (posso) estar disputando o cinturão com ele", planejou Joanderson, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Duelo de estilos

Mas antes de sonhar com uma ascensão meteórica na categoria baseada em sua história com Diego Lopes, Tubarão tem que fazer seu dever de casa. Vindo de uma derrota controversa - sua única no UFC -, o brasileiro busca voltar à coluna das vitórias contra Sabatini. E o confronto diante do rival americano promete ser um verdadeiro duelo de estilos. Com mãos pesadas e poder de nocaute, Joanderson medirá forças contra um especialista na luta agarrada.

Esquadrão Brasileiro

Originalmente com seis representantes escalados, o 'Esquadrão Brasileiro' vai em formato de quinteto para o UFC Vegas 105. Isso porque Daniel Willycat viu sua luta contra Davey Grant ser cancelada após apresentar problemas com o corte de peso e ser vetado pela comissão médica do Ultimate. Sendo assim, além de Joanderson Tubarão, outros quatro atletas tupiniquins entrarão em ação neste sábado - todos no card preliminar -: Istela Nunes, Dione Barbosa, Talita Alencar e Pedro Falcão. A luta principal do show fica por conta do duelo de gerações entre Josh Emmett e Lerone Murphy.

