São Paulo: Calleri põe reserva 'no bolso' mesmo quando rival tem mais gols

Do UOL, em São Paulo (SP)

Jonathan Calleri tem nesta temporada seu início de ano menos goleador, mas segue intocável no time de Luis Zubeldía mesmo com sua sombra anotando mais gols na temporada.

O que aconteceu

Calleri marcou apenas três gols em 15 jogos na temporada. O número é o mais baixo para iniciar um ano desde que retornou ao Tricolor.

O argentino tem pela primeira vez uma sombra real dentro do elenco, André Silva, mas ainda assim segue titular absoluto de Luis Zubeldía. O comandante do São Paulo vê o camisa 9 com muito mais importância do que apenas gols.

Zubeldía não é fã de mexer no comando de ataque do time e prefere dar sequência. Calleri, além de ser o titular, também é um dos capitães, ídolo recente e líder de vestiário no clube.

André Silva tem um jogo a menos no ano e já balançou mais as redes do que o titular. O camisa 17 marcou cinco vezes na temporada, mesmo sendo titular em apenas quatro jogos.

O São Paulo sempre buscou um reserva para Calleri desde quando repatriou o ídolo, mas ninguém conseguiu se tornar uma sombra para o atacante. Quem mais se aproxima do feito é, de fato, André Silva, mas ainda assim o tamanho do argentino dentro do Tricolor não abre margem para uma disputa na posição.

O desempenho de Calleri nos 15 primeiros jogos desde que voltou ao São Paulo: