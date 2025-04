Memphis detona gramado sintético do Allianz: 'Campo de m...'

Na noite desta sexta-feira, o Corinthians publicou um vídeo de bastidores da final do Campeonato Paulista. Na produção, que foi divulgada oito dias após a conquista do estadual, é possível ver duras críticas do atacante Memphis Depay em relação ao gramado do Allianz Parque, palco da primeira partida da decisão da competição e casa do Palmeiras.

"Yuri fez um gol fantástico. Minha assistência foi boa, mas o esforço que ele fez depois de receber a bola não foi fácil. Fora de casa nunca é fácil. Jogar em um campo terrível também. Não é fácil para nós, acho que não vencíamos lá há sei lá quantos anos. Então, nos deu um grande sentimento antes da data Fifa", declarou Memphis à Corinthians TV.

"Ganhamos dentro do estádio deles hoje, e isso nos dá confiança. Em um campo de m*, campo artificial. Em uma semana, ganhamos o título. Temos que ter a coragem que tivemos no primeiro tempo, quando deixamos eles correndo atrás da gente", concluiu o atacante holandês, no vestiário, após o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.

O Corinthians conquistou o Paulistão de 2025 em cima do Palmeiras. O Timão venceu a primeira partida, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto e assistência do próprio Memphis. Já no duelo de volta, o Alvinegro segurou o empate sem gols e teve Hugo Souza como herói - o goleiro defendeu pênalti de Raphael Veiga e foi decisivo para o título.

Com a taça do estadual conquistada na última quinta-feira, o Corinthians encerrou um jejum de seis anos sem títulos. Além disso, ainda impediu o tetracampeonato inédito do rival.

O documentário produzido pela Corinthians TV tem duração de cerca de 1h e 20 minutos e repassa toda a trajetória da final do Paulistão, desde os momentos prévios ao jogo de ida no Allianz Parque até a comemoração dos jogadores na Neo Química Arena após erguerem a taça.

Agora, o Corinthians já está focado no Campeonato Brasileiro. Oitavo colocado na tabela, o Timão encara o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada, e vai em busca da primeira vitória na competição nacional.