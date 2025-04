Norris amplia domínio da McLaren e vence treino livre; Bortoleto leva susto

Lando Norris ampliou o domínio da McLaren nos treinos treinos livres e foi o mais rápido na terceira e última sessão para o GP do Japão de Fórmula 1, na madrugada deste sábado.

Norris teve a melhor volta, com 1min27s965. O top-3 foi completado por Piastri, também da McLaren, e George Russell, da Mercedes.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 17° e teve um susto no final da sessão. Ele fazia volta rápida quando encostou com uma roda na grama e viu o carro balançar, mas se manteve na pista. O piloto se comunicava com a equipe pelo rádio no momento e deu um grito seguido de uma fala sobre achar que algo tinha quebrado no carro — nada quebrou.

A sessão teve duas bandeiras vermelhas por fogo na pista. Faíscas dos carros atingiram a grama seca e geraram algumas chamas. A segunda paralisação aconteceu já na reta final e encerrou o treino livre. Outras duas pausas pelo mesmo motivo aconteceram no segundo treino livre, na madrugada da última sexta.

A McLaren dominou os treinos livres. Norris foi o mais rápido no primeiro e no terceiro, e Piastri venceu o segundo.

Como foi o treino

O treino livre sequer tinha todos os pilotos com volta marcada quando o fogo fez a sessão ser paralisada. Uma das laterais da pista ficou em chamas após faíscas dos carros entrarem contato com a grama seca. A bandeira vermelha durou oito minutos.

Piastri assumiu a ponta do treino logo após a retomada. O australiano conseguiu boa volta e se manteve na liderança até o início da metade final da sessão.

Russell surpreendeu em meio ao domínio da McLaren e da Ferrari na sessão e tomou a ponta. O piloto britânico desbancou Piastri e viu Leclerc perder tempo em uma volta rápida para assumir a liderança.

Piastri deu o troco, reassumiu a ponta, mas foi desbancado por Norris. O australiano voou quando colocou pneus macios e fez volta três décimos mais rápida que a de Russel para retomar a liderança. O britânico tentou devolver em sequência, mas não conseguiu. Quem teve êxito foi Norris, que melhorou seu tempo e deixou o companheiro de equipe para trás.

A reta final teve nova paralisação por fogo. Faltando seis minutos, a bandeira vermelha foi acionada por chamas em um trecho de gramado na beira da pista.

Bortoleto teve duas entradas principais na pista. Logo no começo, antes da primeira bandeira vermelha, o brasileiro fez o sexto melhor tempo. Ele voltou na metade da sessão, fez o 11°, mas caiu para 17° — Hulkenberg, companheiro de Kick Sauber, ficou em último.

Programação da Fórmula 1