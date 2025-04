Ex-base, Filipe Luís abre espaço aos jovens em meios a desfalques no Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo foi para a estreia na Libertadores sem cinco importantes peças do elenco: Arrascaeta, Danilo, Gerson, Wesley e Plata. Mas ao invés de lamentar, o técnico Filipe Luís mais uma vez deu espaço para quem veio do mesmo lugar que ele: a base.

O que aconteceu

Ex-treinador do sub-17 e do sub-20 do Fla, Filipe Luís relacionou nove "Garotos do Ninho" para o duelo contra o Deportivo Táchira: Matheus Cunha, Dyogo Alves, Daniel Sales, João Victor, Cleiton, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves, Wallace Yan e Joshua.

Wallace Yan, por exemplo, tem ganhado cada vez mais espaço. O jovem de 20 anos teve minutos não só contra os venezuelanos como também no empate por 1 a 1 com o Internacional, pelo Brasileirão. No total já são 11 jogos, quatro gols e duas assistências no profissional.

Wallace é um jogador que tem muita ambição e vontade de vencer. A gente nota isso quando entra em campo, faz até mais do que pedimos, conheço muito bem. Vem melhorando muito e treinando bem. Me dá confiança nos treinos de que posso contar. É mais uma peça de ataque que o Flamengo fabricou. Conto com ele, um jogador importante para mim. Se não tiver minutos aqui, vai ter no Sub-20 porque vai continuar se desenvolvendo. Nas faltas dos atacantes, é um jogador confiável e perigoso.

Filipe Luís, após o empate com o Inter

Wallace Yan trabalhou com Filipe Luís no sub-20 rubro-negro. Nesta categoria, eles foram campeões da Copa Intercontinental do ano passado, equivalente ao Mundial.

É uma relação muito boa com o Filipe, ele passa uma confiança desde quando a gente subia só para treinar e ele jogava. Agora, como treinador, a gente fica mais tranquilo porque sabemos como ele pode nos direcionar.

Wallace Yan

'É um paizão'

Outro que aos poucos vai ganhando mais oportunidades é João Victor, de 18 anos. Com passagens por seleções brasileira de base, ele entrou no fim do jogo diante do Táchira.

Eu não digo que tem um perfil [de jogo para os zagueiros]. No dia a dia, no treinamento, ele vai vendo, passando as informações. Nós que trabalhamos na base com ele temos essa vantagem, que, querendo ou não, ele conhece um pouco mais. Mas nada diferente.

João Victor

O jovem revela que Filipe Luís tem treinado a saída de bola. O defensor elogia não só a parte tática como também pessoal do técnico:

[Saída de bola] É algo que a gente trabalha no dia a dia, mas ele deixa agir naturalmente. Passa os treinos e, ali, vamos adquirindo os recursos e vendo os conceitos de jogo dele. É um cara super transparente, é um paizão e, na hora da resenha, sabe resenhar.

João Victor

Matheus Gonçalves vira 'experiente' aos 19

Desta turma toda, Matheus Gonçalves já pode se considerar um "veterano" que ganhou uma nova vida com Filipe Luís. Visto como uma joia do clube, o meia-atacante de 19 anos não emplacou no primeiro momento em que subiu para o profissional e, posteriormente, acabou emprestado ao Red Bull Bragantino.

O clube paulista queria sua permanência após boas atuações, mas ele acabou retornando ao Flamengo. Sem chances no time de cima, desceu para o sub-20 e voltou a brilhar nas mãos de Filipe Luís, sendo destaque na categoria.

De volta ao profissional junto com o treinador, vive novo momento. Este ano, tem sido utilizado e soma oito partidas e dois gols.

Evertton possui 'maior talento que um ser humano pode ter'

Quem já havia enchido os olhos de Filipe Luís desde o ano passado foi o volante Evertton Araújo. O treinador destacou o interesse do jovem de 22 anos em aprender.