Como mandante, Corinthians defende longa invencibilidade contra o Vasco e tenta dar resposta à Fiel

O Corinthians já retorna aos gramados neste fim de semana para mais um compromisso na temporada. O Timão mede forças contra o Vasco às 18h30 (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro paulista entra em campo com a missão de dar uma resposta à Fiel Torcida após a derrota para o Huracán, da Argentina, em casa, na estreia da Copa Sul-Americana. A equipe não teve grande noite em Itaquera e decepcionou os 40.591 torcedores presentes.

Agora, então, o Corinthians quer voltar a dar alegrias à torcida, que apesar dos mau resultado na última quarta-feira, ainda está nas nuvens com o título do Paulista. E, para somar três pontos, o Timão tem o retrospecto positivo como mandante contra o Vasco a seu favor.

Atuando em casa, o time alvinegro detém uma longa invencibilidade de 18 anos contra o Vasco. Jogando como mandante, o Corinthians não sabe o que é perder para o Cruzmaltino desde 2007 - ano do último revés para os cariocas.

O ano de 2007 ainda causa arrepios no torcedor corintiano, uma vez que a equipe foi rebaixada para a Série B no fim daquela temporada. Na época, o Timão de Nelsinho Baptista ainda brigava contra a queda e foi derrotado pelo Vasco, por 1 a 0, no Pacaembu, na penúltima rodada do Brasileiro.

De lá para cá, o Corinthians passou a se impor e não perdeu mais para o Vasco dentro de casa. Após tal confronto, foram 13 encontros com o Alvinegro como mandante. O clube do Parque São Jorge somou dez vitórias e acumulou três empates.

Dentro da Neo Química Arena, o Timão é ainda mais soberano contra o Vasco. Desde a construção do estádio, em 2014, foram sete partidas, com seis triunfos corintianos e um empate - tais números representam um aproveitamento impressionante de 90,47%.

Um confronto que vale ser relembrado foi pelo Brasileirão de 2015. Na ocasião, o Corinthians de Tite venceu o Cruzmaltino por 3 a 0, na Arena, com gols de Renato Augusto, Gil e Elias. Naquele ano, o time paulista conquistou o título da Série A, somando 81 pontos ao fim do torneio.

Já na última vez que Corinthians e Vasco se enfrentaram em Itaquera, a equipe de Ramón Díaz fez valer a boa fase e saiu vitoriosa por 3 a 1. Gustavo Henrique e Rodrigo Garro (duas vezes) marcaram e comandaram o triunfo do time na 35ª rodada do Brasileiro.

Para o duelo deste sábado, porém, a comissão técnica do Corinthians não poderá contar com Garro. O meio-campista trata da tendinopatia patelar no joelho direito e desfalca a equipe. Além do argentino, o goleiro Hugo Souza também será ausência em função de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

O embate deste fim de semana ainda marca o reencontro do Corinthians com o técnico Fábio Carille, que está atualmente no comando do Vasco. Pelo Timão, Carille conquistou três Paulistas (2017, 2018 e 2019) e um Brasileiro (2017). Apesar disso, passado é passado, e o Alvinegro paulista vai em busca da vitória.