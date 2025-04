Ministério da Cultura do Peru se manifesta após caso de racismo em jogo do Palmeiras

O Ministério da Cultura do Peru se manifestou em relação ao caso de racismo ocorrido na partida entre Sporting Cristal e Palmeiras, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. Um torcedor do time peruano foi visto fazendo gesto racista em direção ao setor que abrigava torcedores do Verdão, no Estádio Nacional, do Peru, em Lima, após o confronto entre as equipes.

Por meio de um comunicado oficial nesta sexta-feira, o Ministério rejeitou categoricamente as expressões racistas do torcedor, ressaltando que o problema público do racismo está presente em diversos espaços.

Além disso, o Ministério solicitou que o Sporting Cristal e a Conmebol identifiquem de maneira imediata a pessoa que cometeu o ato racista e que sejam aplicadas as sanções correspondentes.

Ainda nesta quinta, o Palmeiras, por meio das redes sociais, se pronunciou sobre o ocorrido e lamentou a reincidência, além de cobrar o Sporting Cristal e a Conmebol por providências.

"É desgastante que, semana após semana, tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol. A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira (3) por um torcedor do Sporting Cristal-PER, que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio, demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos", disse o Palmeiras.

"Racismo não é provocação! Racismo é crime!", ressaltou.

Confira o comunicado do Ministério da Cultura do Peru na íntegra:

O Ministério da Cultura, em relação ao ato discriminatório ocorrido após a partida de futebol entre os clubes Sociedade Desportiva Palmeiras e Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, manifesta ao público a seguinte opinião:

O Ministério da Cultura rejeita categoricamente as expressões racistas de um torcedor do Club Sporting Cristal, cujas evidências demonstram que o problema público do racismo está presente em diversos espaços, normalizando a animalização das pessoas afrodescendentes.

Pedimos ao Club Sporting Cristal e à CONMEBOL que identifiquem de maneira imediata a pessoa que cometeu o ato racista e que sejam aplicadas as sanções correspondentes.

No Estado peruano, viemos impulsionando um marco normativo integral, com medidas de prevenção e sanção eficazes para este tipo de casos. Por isso, exigimos que seja aprovado o Projeto de Lei N.º 6311-2023-PE, apresentado pelo Poder Executivo, que modifica o Código Penal para que estas condutas sejam castigadas adequadamente. Este projeto já foi aprovado pela Comissão de Povos Indígenas, Amazônicos, Afroperuanos, Ambiente e Ecologia do Congresso da República.

Finalmente, recordamos à cidadania que o Ministério da Cultura administra o serviço Alerta contra o Racismo, com seis módulos de atendimento à cidadania, entre os quais se destaca a linha gratuita 1817, habilitada para relatar se for vítima ou testemunha de atos de discriminação étnico-racial.

Conclamamos a cidadania, os fãs de futebol e, em geral, todos os torcedores, a incentivar com respeito para construir um PERU SEM RACISMO.