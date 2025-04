Palmeiras chega a 50 vitórias fora do Brasil na história da Libertadores

O Palmeiras vem sendo um visitante indigesto nesta temporada. Até o momento, atuando fora de casa, o Verdão disputou nove jogos e ainda não foi derrotado. Na última quinta-feira, conquistou uma vitória suada, por 3 a 2, sobre o Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela primeira rodada da Libertadores.

Com a vitória no Peru, que contou com gols de Estêvão, Piquerez e Richard Ríos, o Verdão completou 50 vitórias atuando fora do Brasil pela Libertadores. O retrospecto atual é de 94 jogos, 50 vitórias, 18 empates e 26 derrotas.

Esses números fazem do Palmeiras o brasileiro com mais resultados positivos no exterior na história da competição. Além disso, o Verdão também chegou à 100ª vitória como visitante contra estrangeiros sul-americanos, incluindo amistosos e torneios amistosos. Em 193 jogos, são 100 vitórias, 45 empates e 48 derrotas.

? Sinônimo de tradição em @LibertadoresBR... ?? SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS! ? pic.twitter.com/9I7dfusIxc ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 4, 2025

Pela 18ª vez das 25, o Verdão estreou com o pé direito na Libertadores. O restante são quatro empates e três derrotas. Em 15 jogos como visitante, foram nove vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Palmeiras não vencia em primeira rodada de Libertadores desde 2022, quando havia estreado no torneio com goelada por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira.

Em nove partidas como visitante em 2025, são seis vitórias e três empates. A equipe comandada por Abel Ferreira ainda pode melhorar esse a aproveitamento já que seu próximo compromisso também é fora de casa. O Verdão enfrenta o Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão.

A vitória sobre o Sporting Cristal também marcou o 50° jogo de Abel Ferreira em Libertadores pelo Verdão. Com essa marca, ele está isolado no ranking como técnicos com mais partidas pelo clube no torneio sul-americano do qual já foi campeão em 2020 e em 2021, ambas as vezes pelo Palmeiras.

O Palmeiras volta a campo pela Libertadores, na quinta-feira, para enfrentar o Cerro Porteño. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.