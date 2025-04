Vitória sobre o Talleres aumenta invencibilidade de Zubeldía na Libertadores pelo São Paulo

O técnico Luis Zubeldía tem mais de um motivo para comemorar a vitória sobre o Talleres, por 1 a 0, na última quarta-feira, pela estreia na Libertadores. Além do triunfo, o argentino aumentou sua invencibilidade pelo São Paulo no torneio continental.

O duelo contra o time argentino fora de casa, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, foi o nono de Zubeldía pelo Tricolor na Libertadores. Agora o treinador soma cinco vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

O técnico argentino iniciou sua trajetória pelo time do Morumbis na Libertadores no dia 25 de abril do ano passado, com vitória sobre o Barcelona-EQU, pela fase de grupos, em jogo que também marcou sua estreia no comando técnico do clube. Na primeira chave, ainda bateu Cobresal-CHI e Talleres e empatou com a equipe equatoriana.

A equipe são-paulina se classificou na primeira posição de seu grupo e enfrentou o Nacional-URU nas oitavas de final. O Tricolor avançou às quartas com empate no Uruguai e vitória no Brasil. Na fase seguinte, empatou os dois embates com o campeão Botafogo, mas foi eliminado nas penalidades.

?? Assim iniciamos mais um torneio continental!#GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/yxE5qdtOUX ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 3, 2025

Zubeldía ainda ganhou um respiro em meio à pressão que tem recebido nos últimos dias devido ao fraco desempenho do São Paulo em campo. A equipe deixou o Morumbis após o empate sem gols com o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, sob vaias e com gritos de "burro" de parte da torcida para o argentino.

Apesar disso, Zubeldía segue como técnico do São Paulo e tenta alcançar a segunda vitória seguida na temporada neste fim de semana. No domingo, o Tricolor visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Pela Libertadores, o time são-paulino volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Allianza Lima, no Morumbis, às 21h30. A equipe lidera o Grupo D, com três pontos, mesma pontuação do Libertad-PAR.