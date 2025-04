Botafogo volta ao Engenhão diante do Juventude pela segunda rodada do Brasileirão

Campeão brasileiro de 2024, o Botafogo volta para o Engenhão em sua primeira apresentação pela edição 2025. Neste sábado, às 21h30, terá pela frente o Juventude pela segunda rodada da competição. Na rodada inaugural, enquanto os cariocas empataram sem gols com o Palmeiras, em São Paulo, os gaúchos ganharam por 2 a 0 do Vitória, em Caxias do Sul (RS).

Apesar da histórica temporada passada, inclusive com a conquista inédita da Copa Libertadores, o Botafogo ainda não conseguiu resgatar a confiança do seu torcedor. O time ainda está longe de lembrar aquele que encantou o continente no ano passado.

E ainda sofre com o peso da perda de dois títulos: a Super Copa Rei, para o Flamengo, e a Recopa Sul-Americana para o Racing, da Argentina. Mas o time mostrou evolução nos últimos dois jogos, quando teve o comando do português Renato Paiva. Empatou com o Palmeiras na primeira rodada e no meio de semana perdeu por 1 a 0 para o Universidad do Chile, na estreia pela Libertadores.

Poupado no último confronto por conta de dores na coxa direita, o meia Savarino deve fazer seu retorno. A tendência é que Matheus Martins volte para o banco de reservas. Reserva na Libertadores, Artur deve ser escalado como titular e formar o quarteto ofensivo com Savarino, Santiago Rodríguez e Igor Jesus.

O meia Patrick de Paula, que atuou nos últimos dois jogos, está na briga por uma vaga, mas deve ficar como opção no banco. Mas o time tem duas baixas importantes: o zagueiro Bastos e o volante Danilo Barbosa seguem machucados. O primeiro se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, enquanto o segundo realiza trabalhos musculares no CT Lonier para tratar uma pubalgia.

O atacante Nathan Fernandes tem pouca chance de ser relacionado. Ele se recupera de dores musculares por conta de uma lesão na coxa esquerda sofrida durante o Sul-Americano sub-20, quando foi campeão pela seleção brasileira. Ele ainda não entrou em campo pelo alvinegro.

No Juventude, o técnico Fábio Matias reencontra o time da Estrela Solitária. Em 2024, ele foi o responsável por conduzir o campeão da América nas primeiras rodadas da Libertadores, antes da contratação de Artur Jorge. Tanto que Matias recebeu uma medalha do clube pela conquista.

O atacante Gabriel Taliari, que sentiu dores no ombro contra o Vitória, não deve ser problema e provavelmente será escalado. Ele foi o autor dos dois gols.

Anunciado como reforço nesta sexta-feira, o zagueiro Natã Felipe pode ser novidade no banco de reservas. Ele vem participando da sequência de treinamentos do grupo, depois que assinou contrato até o fim de 2027. Antes passou por Aimoré e Grêmio.

Matias avisou que não vai alterar o time, inclusive, com a presença do meia Ênio. Ele fez parte do elenco do Botafogo e sagrou-se campeão da Série B em 2021, mas teve poucas oportunidades em General Severiano e se transferiu para o Amazonas, seu último time antes de chegar ao Juventude.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X JUVENTUDE

BOTAFOGO - John; Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez (Patrick de Paula), Igor Jesus e Artur. Técnico: Renato Paiva.

JUVENTUDE - Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Daniel Giraldo, Jadson e Luis Mandaca; Emerson Batalla, Gabriel Taliari e Ênio. Técnico: Fábio Matias.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).