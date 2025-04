Micael ganha confiança de Abel e engata sequência de seis jogos no Palmeiras

Pouco mais de um mês após sua chegada ao Palmeiras, Micael já conquistou a confiança do técnico Abel Ferreira e chegou ao sexto jogo consecutivo, como titular, pelo clube, na última quinta-feira, na vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Micael fez sua estreia pelo Palmeiras no dia 1° de março. Na ocasião, ele foi titular ao lado de Murilo, no duelo das quartas de final, contra o São Bernardo, que terminou com a vitória palmeirense, por 3 a 0, no Estádio Primeiro de Maio. Depois disso, seguiu como titular e disputou os 90 minutos nas cinco partidas seguintes.

O zagueiro canhoto era um pedido recorrente de Abel Ferreira. No elenco, apenas Micael e Benedetti, do sub-20, se encaixa nessa descrição. Desde sua estreia pelo Verdão, Micael tem liderado algumas estatísticas no elenco alviverde, de acordo com dados do Sofascore.

Micael (24 anos) entre todos @Palmeiras desde a estreia: 1º em ações defensivas (48)

1º em ações com a bola (385)

1º em passes longos certos (17)

2º em acerto no passe (91%)

2º em desarmes (11)

2º em duelos aéreos ganhos (12)

2º em Nota Sofascore (7.23) ?? pic.twitter.com/MZLJvGIUyw ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 4, 2025

Entre todos os palmeirenses, é o líder em ações defensivas (48), em ações com a bola (385) e em passes longos certos (17). Inclusive, logo após sua estreia, o técnico Abel Ferreira elogiou o "upgrade" da equipe ao citar a saída de bola. Além disso, é o segundo em acerto no passe (91%), em desarmes (11) e em duelos aéreos ganhos (12).

Neste primeiro mês, Micael viu também as opções de Abel reduzirem devido à lesão de Gustavo Gómez. O paraguaio sofreu uma lesão no joelho, que o deixou ausente por três jogos (finais contra o Corinthians e estreia do Brasileiro contra o Botafogo). Gómez só voltou a ser opção na última quinta-feira e, mesmo assim, Micael foi mantido no time.

Diante do Sporting Cristal, Abel Ferreira fez mudança no esquema do time e escalou três zagueiros. Assim, formaram o trio Micael, Gómez e Bruno Fuchs. Enquanto Murilo, que defendia a maior sequência entre os defensores começando uma partida, foi para o banco de reservas e não foi acionado na vitória por 3 a 2, no Estádio Nacional do Peru.

Mirando ampliar sua sequência, Micael segue à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo deste domingo, contra o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do retiro, em Recife (PE).