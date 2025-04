Santos x Bahia: veja onde assistir ao duelo pela 2ª rodada do Brasileirão

O Santos recebe o Bahia neste domingo, na Vila Belmiro, em Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido por Sportv (TV por assinatura) e Premiere (Pay-Per-View). Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

A venda de ingressos segue rolando para a partida contra o Bahia. Partiu Alçapão! ??? Acesse https://t.co/auuNaEkPbo e garanta seu lugar! pic.twitter.com/3490gJ1cQD ? Santos FC (@SantosFC) April 4, 2025

O Peixe busca conquistar sua primeira vitória na competição após estrear com derrota. No último domingo, a equipe do técnico Pedro Caixinha perdeu de virada para o Vasco, por 2 a 1, no São Januário, no Rio de Janeiro.

Além disso, a equipe praiana volta a jogar um jogo de Série A em sua casa depois de mais de um ano. A última vez que a equipe jogou na Vila pela Primeira Divisão foi na traumática noite do rebaixamento inédito, ao perder para o Fortaleza, por 2 a 1.

Do outro lado, o Bahia de Rogério Ceni chega para o jogo após empatar na estreia pela Libertadores. Na última quinta-feira, o Tricolor de Aço ficou no 1 a 1 com o Internacional, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Pelo Brasileirão, o Bahia também estreou com empate em 1 a 1, com o Corinthians, no último domingo, novamente em seus domínios.