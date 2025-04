Müller anuncia saída do Bayern após 25 anos e 'culpa' clube por decisão

Multicampeão, Thomas Müller anunciou que, após 25 anos, deixará o Bayern de Munique ao final da atual temporada.

O que aconteceu

O jogador de 35 anos oficializou a saída em suas redes sociais neste sábado (5), deixando claro que a decisão partiu do Bayern, e não dele.

Müller chegou ao clube bávaro ao 2000, quando tinha apenas 10 anos e se integrou às categorias de base, até estrear profissionalmente na temporada 2008/09.

"Mesmo depois de todos esses anos, independentemente dos minutos que jogo, ainda gosto muito de estar em campo e lutar por títulos juntos com nosso time. Eu poderia facilmente ter imaginado assumir esse papel no ano que vem também", escreveu o jogador em sua despedida.

Bayern e Müller teriam conversado por meses para tentar uma nova renovação de contrato, sem chegar a um acordo salarial, de acordo com a imprensa alemã.

"O clube decidiu não negociar um novo contrato comigo para a próxima temporada. Mesmo que não estivesse de acordo com meus desejos pessoais, é importante que o clube siga suas convicções. Respeito essa decisão, que a direção certamente não tomou de forma leviana", continuou o ídolo do clube.

Ao todo, o polivalente jogador, que já foi atacante, ponta, meia e o que os treinadores precisassem fez 741 jogos, com 247 gols e 220 assistências. Ao todo, o alemão conquistou 32 títulos no Bayern, dentre eles duas Champions League, dois Mundiais de Clubes e 12 Bundesligas.

Nesta última temporada, Müller ainda pode deixar o clube com mais taças em sua galeria. Líder da Bundesliga com seis pontos de vantagem e um dos oito melhores da Champions League, o Bayern sonha em voltar a conquistar o campeonato europeu, cuja decisão será disputada em seu estádio.

Pela seleção alemã, Müller foi campeão da Copa do Mundo em 2014, no Brasil, com direito a um dos gols no histórico 7x1 contra o Brasil na semifinal, no Mineirão. Convocado também para os mundiais de 2010, 2018 e 2022, o atleta é o terceiro maior artilheiro alemão em Copas, com 10 gols.