Qual o emprego que Vanderlei Luxemburgo mira para 2025

Do UOL, em Santos (SP)

Vanderlei Luxemburgo espera ser diretor técnico de algum clube da Série A em 2025.

O que aconteceu

Luxemburgo não descarta ser treinador outra vez, mas prioriza propostas para ser dirigente a partir da próxima temporada.

A ideia do Luxa é ser um diretor voltado para decisões de campo e bola, sem se envolver em negociações para contratações, vendas ou renovações.

O profissional blindaria a comissão técnica, ajudaria na promoção de jovens da base e participaria de discussões para chegada de reforços. Algo como Muricy Ramalho faz no São Paulo.

Ele entende que sua experiência no futebol pode ser decisiva no dia a dia de um clube. Qualquer atleta o respeitaria e os técnicos poderiam trabalhar de forma mais tranquila. A expectativa é de não se meter nas decisões da comissão, porém, dar conselhos quando acionado.

Vanderlei entende que sempre "se meteu" de forma positiva e foi mais que um treinador ao longo de sua carreira. Para ele, essa transição seria natural.

Luxa pensou em se envolver na política e cogitou ser vereador ou prefeito de Palmas, no Tocantins, mas recuou. A meta para 2025 é ser diretor técnico de alguma equipe relevante no cenário nacional.