Diretor técnico Edu Dracena decide deixar o Cruzeiro; confira detalhes

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro oficializou a saída do diretor técnico de futebol Edu Dracena, que estava no cargo desde o último mês de maio. Em vídeo publicado no perfil oficial do clube no X, o ex-zagueiro explicou que o desejo de ficar mais perto da família motivou sua decisão de deixar o cargo.

"Quando decidi aceitar esse desafio, eu sabia que ia ser muito difícil, porque deixar a minha família em São Paulo e vir para cá sozinho não seria fácil. Então, nesse momento, tenho que estar voltando para minha casa. Preciso estar perto da minha família, perto dos meus filhos, porque eles precisam de mim", declarou.

Campeão da tríplice coroa com o Cruzeiro em 2003, Edu Dracena foi contratado após a chegada de Pedro Lourenço ao comando da SAF do clube.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Juventude, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a nona posição, com 49 pontos. Para se classificar à Libertadores de 2025, o clube mineiro precisa vencer seu confronto e torcer por empate ou derrota do Bahia.