Atacante Jaqueline renova com o Corinthians feminino até o fim de 2027

Jaqueline seguirá no Corinthians feminino por, ao menos, mais duas temporadas. Na tarde desta terça-feira, o clube anunciou a renovação do contrato da atacante, que firmou novo vínculo com as Brabas até o final de 2027.

"Jogadora cara, maloqueira, ela veste o manto do Timão e seguirá vestindo até 2027! Seguimos juntos e por mais, Jaque!", escreveu o perfil oficial do clube nas redes sociais.

Jaqueline chegou ao Corinthians em janeiro de 2022. De lá para cá, foram 107 partidas disputadas, com 31 gols marcados.

Além dos bons números com a camisa alvinegra, Jaqueline também soma muitas conquistas pelo Corinthians. Em três anos de clube, já ergueu dez títulos: três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2023 e 2024), três Supercopas do Brasil (2022, 2023 e 2024), um Campeonato Paulista (2023) e uma Copa Paulista (2022).

"Já conquistei muito com o Corinthians, mas sei que tudo já ficou no passado. Quero ganhar ainda mais e construir cada vez mais boas memórias com o clube", declarou a atleta após a renovação.

De contrato renovado, Jaqueline está a disposição do técnico Lucas Piccinato para o Derby deste fim de semana. O Corinthians recebe o Palmeiras, às 11h (de Brasília) deste sábado, no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino.