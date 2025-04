Impecável, Arsenal domina o Real Madrid, vence por 3 a 0 e complica espanhóis na briga pelo bi

O Arsenal não tomou conhecimento do poderoso Real Madrid, de Vini Júnior, Bellingham e Mbappé, e venceu por 3 a 0, nesta terça-feira, no Emirates Stadium, em Londres, no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões. Dominante, o conjunto londrino contou com dois golaços de falta de Rice - Merino fechou o placar - para abrir vantagem no confronto e se colocar em boas condições para avançar na competição. Já os visitantes repetiram as falhas defensivas dos últimos jogos e se mostraram inofensivos na frente em um revés merecido.

Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti terá de vencer por quatro gols de diferença a partida de volta, na quarta-feira da próxima semana (16), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para avançar às semifinais e manter vivo o sonho do bicampeonato continental - triunfo merengue por três gols de diferença leva a partida para a prorrogação.

O primeiro tempo começou movimentado e equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. O Arsenal teve o controle de bola na maior parte do tempo e apostava nas saídas em velocidade, especialmente pelas beiradas do campo, sem se descuidar da marcação. Assim, criou boas chances com Saka e Partney, obrigando o goleiro Courtois a realizar boas defesas.

Aos poucos, o Real Madrid se organizou e também ameaçou a meta de David Raya, principalmente com Vinicius Júnior e Mbappé, em contragolpes. Aos 30 minutos, na melhor chance de gol do time merengue na partida, o francês recebeu boa enfiada de Bellingham, na esquerda, e chutou em cima do goleiro espanhol em tiro à queima-roupa.

Embora apresentasse maior volume de jogo, o Arsenal sentia a falta de um centroavante para dar o último toque para a rede. A equipe londrina aproveitava os erros defensivos da defesa espanhola e Saka atormentava Alaba na direita, mas ninguém completava os cruzamentos. Aos 43 minutos, Rice, enfim, completou a bola alçada na área e cabeceou no canto direito de Courtois, que se esticou para salvar o Real Madrid. No rebote, o goleiro belga ainda espalmou o tiro de Gabriel Martinelli.

Carlo Ancelotti avançou as linhas da equipe visitante no segundo tempo e o Real Madrid passou a avançar, sobretudo pela esquerda - Rodrygo tinha uma atuação apagada do outro lado. O conjunto londrino também tentava agredir pelos flancos, sem a mesma intensidade, mas foi na bola parada que os anfitriões abriram o placar, aos 12 minutos, em cobrança de falta frontal de Rice, que superou Courtois em um tiro forte e com efeito.

O gol incendiou a torcida inglesa e recuperou ainda mais a confiança dos comandados de Mikel Arteta, que continuaram pressionando em busca do segundo gol. Os anfitriões quase conseguiram aos 22 minutos, em um verdadeiro bombardeio de finalizações de Martinelli, Merino e Rice, afastadas praticamente em cima da linha por Courtois, Alaba e Bellingham. Aos 25 minutos, porém, em outra cobrança de falta certeira, Rice mandou um foguete no ângulo esquerdo de Courtois: 2 a 0.

Diante de um Real Madrid apático, frágil defensivamente e sem qualquer poder de reação à frente, o Arsenal aproveitou. Aos 29 minutos, Merino recebeu o passe de Lewis-Skelly na entrada da área, e tocou de primeira, no canto direito de Courtois, para marcar o terceiro gol da equipe inglesa. Com uma inesperada superioridade sobre os espanhóis, os anfitriões administraram a boa vantagem no placar, sem sustos, até o apito final.