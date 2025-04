Capitão do Brasil vê "dupla bastante competitiva" como trunfo na Billie Jean King Cup

Os Qualifiers da Billie Jean King Cup possuem um formato diferente na edição de 2025. Com as equipes divididas em grupos, o torneio exige uma preparação específica da equipe brasileira, que busca a vaga para as finais no Grupo B contra a República Tcheca e a Espanha. As partidas serão realizadas nesta quinta e sexta-feira, em Ostrava.

Diferentemente das edições anteriores, esta etapa da Copa do Mundo do tênis feminino foi dividida em seis grupos, com três equipes cada. Ao invés de jogarem até cinco partidas contra apenas uma adversária, as tenistas agora disputam, obrigatoriamente, seis partidas. Luiz Peniza, capitão do Brasil, vislumbra um cenário positivo.

"São três dias que precisamos deixar as nossas atletas prontas para enfrentar adversárias de bom nível, mas acaba sendo muito bom, porque o formato prioriza bastante o jogo de duplas e o Brasil conta com uma dupla bastante competitiva. Dessa forma, temos a oportunidade de ter uma equipe ainda mais forte para buscar a classificação para Shenzen", destacou o treinador.

A alteração também traz boas expectativas para a duplista número 1 do Brasil e 38ª do ranking da WTA, Luisa Stefani. "Estou super animada. Faz tempo que eu não jogo uma partida que define a classificação na BJKC. Obviamente, o outro formato não favorecia as duplas, então é muito bom ter esse terceiro ponto em jogo e estou pronta para entrar em quadra", disse a tenista, que deve atuar com Bia Maia.