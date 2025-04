Lenda da Alemanha e do Bayern detona Neymar: 'Pensa muito em si mesmo'

Lenda da seleção da Alemanha e ídolo do Bayern de Munique, Lothar Matthäus afirmou que não imagina Neymar atuando no clube bávaro e fez críticas ao jogador brasileiro.

O que aconteceu

Lothar Matthäus foi questionado sobre a quase ida de Neymar ao Bayern de Munique em 2013. Em entrevista à TNT Sports, o repórter Arthur Quezada destacou a recente declaração do jogador brasileiro ao podcast Podpah, revelando que esteve próximo de ser levado por Pep Guardiola para defender o time bávaro antes de deixar o Santos.

Repórter: Você imagina o Neymar jogando pelo clube que você conhece tão bem? Você acha que combinaria?

Lothar Matthäus: No Bayern de Munique nós não queremos um showman. Neymar pensa muito em si mesmo, esta é a minha opinião estando longe, mas eu vi isso muitas vezes. Um dos melhores jogadores do mundo, por isso jogou nos clubes onde jogou, fez dinheiro... Está tudo bem, mas o Bayern de Munique é uma família. Nós andamos uns pelos outros.

Eu tenho a sensação de que o Neymar anda mais por ele mesmo do que pelo time. Por isso acho que é ok a maneira com que ele está levando, mas por outro lado, se alguma vez ele jogasse pelo Bayern de Munique, ele mudaria um pouco a sua maneira de jogar. Nós não precisamos de alguém que prioriza a si mesmo, nós precisamos de alguém que ande junto com o time e conquiste resultados com o time. Onze anos atrás, seria ótimo para o Bayern de Munique, ótimo para o futebol alemão ter um jogador como o Neymar atuando na Bundesliga, mas de uma maneira diferente da que jogamos nos últimos dez anos

Campeão do mundo pela Alemanha em 1990 e hoje comentarista, Lothar Matthäus teve duas passagens pelo Bayern de Munique: entre 1984 e 1988 e entre 1992 e 2000. Ele conquistou sete vezes a Bundesliga e também faturou a Liga Europa na temporada 1995/96.

Esta não é a primeira vez que Lothar Matthäus faz críticas a Neymar. Em 2021, ele disse que o brasileiro precisava parar de fazer teatro ao ser questionado sobre a possibilidade de ele ser uma das estrelas da Copa do Mundo do Qatar.