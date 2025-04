Taila Santos é retirada do GP da PFL dias antes de sua luta

A luta entre as brasileiras Taila Santos e Juliana Velasquez, marcada para a primeira fase do GP da PFL 2025, nesta sexta-feira (11), sofreu uma reviravolta de última hora. Santos, ex-desafiante ao título do UFC e uma das principais atrações do evento, foi forçada a se retirar da disputa devido a motivos ainda não revelados. Com a ausência da catarinense, a lutadora russa Ekaterina Shakalova assumirá o desafio de enfrentar a outra brasileira na primeira rodada da categoria dos pesos-moscas (57 kg).

A alteração no card principal foi anunciada pela Professional Fighters League (PFL) na última segunda-feira. A luta entre Santos e Velasquez era originalmente o combate de destaque da noite, mas, com a substituição, o duelo de peso-galo (61 kg) masculino entre Leandro Higo e Josh Rettinghouse assumirá a posto.

Histórico na PFL

A catarinense, que chegou à final do antigo formato da PFL em 2024, quando foi derrotada por Dakota Ditcheva, despontava com a favorita para vencer o duelo. Sua última aparição na organização teve vitórias impressionantes sobre Ilara Joanne, Jena Bishop e Liz Carmouche. Por conta disso, sua ausência no torneio deste ano deixou um vácuo para os que aguardavam por sua performance.

Brasileira na disputa

Juliana Velasquez, ex-campeã do Bellator, quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas com uma vitória por parada no segundo round contra Lisa Mauldin em um evento da PFL, em junho do ano passado. A nova adversária da carioca, por sua vez, competia anteriormente numa categoria acima, mas vai descer para os 57 kg para enfrentar Velasquez.

Confira o card com as mudanças:

CARD PRINCIPAL:

Josh Rettinghouse x Leandro Higo

Juliana Velásquez x Ekaterina Shakalova

Francesco Nuzzi x Mando Gutierrez

Kasum Kasumov x Justin Wetzell

CARD PRELIMINAR:

Liz Carmouche x Ilara Joanne

Matheus Mattos x Jake Hadley

Kana Watanabe x Jena Bishop

Elora Dana x Diana Avsaragova

Marcirley Alves x Vilson Ndregjoni

