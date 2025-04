Weverton e quem mais? Comentaristas debatem 'espinha dorsal' do Palmeiras

Abel Ferreira disse, após a vitória sobre o Sport, que ainda não encontrou o time ideal do Palmeiras na temporada. Na Live do Clube, Danilo Lavieri, Paulo Massini e Flavio Latif montaram a equipe que eles acreditam ser a melhor opção.

As maiores divergências nas formações idealizadas pelos comentaristas ficaram no setor de meio-campo, com algumas unanimidades antigas, como Weverton, Gómez, Piquerez e Estêvão, e outras mais recentes, como Maurício, Lucas Evangelista, Paulinho, Vitor Roque.

Massini: Paulinho não pode ser ponta-esquerda

O meu time está pronto faz tempo: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal, Evangelista, Maurício e Estêvão (como meia-central); Paulinho e Vitor Roque. Abel, não inventa de colocar o Paulinho de ponta-esquerda, por favor! Você pode me ouvir uma vez na vida? [...] Esse é meu time.

Paulo Massini

Lavieri: Murilo e Gómez ainda devem ser titulares

Eu gosto do 4-4-2, com Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez (ainda acho que Murilo e Gómez rendem); Martínez (é um bom jogador e passar para o lado faz parte), Evangelista, Maurício (dependendo da condição de jogo, o Ríos entra) e Estêvão; Paulinho e Vitor Roque. E, no banco, Veiga, Felipe Anderson. A gente tem que pensar que o Palmeiras vai rodar muito o time.

Danilo Lavieri

Latif: Palmeiras tem que bancar Giay

Eu gosto do 4-2-3-1. Gosto de dois atacantes pelo lado e um mais centralizado. meu Palmeiras seria: Weverton; Giay (o Palmeiras tem que bancar) [...], Gómez, Micael (hoje, mas não gosto) e Piquerez; Aníbal (gostei contra o Sport, não acho que desaprendeu), Lucas Evangelista e Maurício; Paulinho, Estêvão e Vitor Roque. Esse seria o meu time, com todos saudáveis.

Flavio Latif

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.