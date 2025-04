Rice faz dois de falta, e Arsenal abre boa vantagem sobre o Real nas quartas da Champions

Uma noite para o torcedor do Arsenal nunca mais esquecer. Nesta terça-feira, os ingleses venceram o Real Madrid por 3 a 0 no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O volante Declan Rice fez dois golaços de falta, enquanto o espanhol Mikel Merino fez o terceiro dos Gunners.

Com a vitória, o Arsenal vai com uma vantagem de três gols diferença para a segunda partida entre as equipes. Os ingleses buscam chegar nas semifinais da competição desde 2009 e nunca foram campeões da Champions.

O jogo de volta entre os times será na quarta-feira que vem (16), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Primeiro Tempo

O Arsenal começou o jogo no ataque. Os Gunners assustaram após dois escanteios perigosos de Saka. Um minuto depois, o Real Madrid respondeu com um chute para fora de Vinicius Júnior.

Aos 23 minutos, Vinicius Júnior aproveitou um erro da defesa e lançou Mbappé, que chutou para fora. Entretanto, o francês estava em posição de impedimento.

Na reta final da primeira etapa, Bukayo Saka entrou de vez no jogo e realizou dois cruzamentos rasteiros perigosos pelo lado direito. Porém, ninguém do Arsenal apareceu para completar.

Aos 44, aconteceu a grande chance do jogo até então. Após cruzamento, Declan Rice cabeceou e Thibaut Courtois fez grande defesa. No rebote, Gabriel Martinelli finalizou e o belga fez nova intervenção.

Segundo Tempo

O Arsenal abriu o placar aos 12 minutos da segunda etapa. Em uma cobrança de falta magistral, Declan Rice colocou a bola na gaveta, sem chances para Courtois.

Alguns minutos depois, um verdadeiro bombardeio inglês. Martinelli recebeu livre e chutou forte, mas parou em Courtois. No rebote, Merino finalizou e Alaba tirou em cima da linha. Em nova chance, Rice parou em uma intervenção espetacular do goleiro do Real.

E a noite de Rice era mesmo especial. Aos 25, em nova cobrança de falta, o volante marcou um verdadeiro golaço, acertando a bola na forquilha como poucas vezes é visto. Segundo gol dos ingleses na partida.

Cinco minutos depois, Merino recebeu belo passe de Lewis-Skelly e bateu de primeira, acertando o canto direito de Courtois, que novamente não conseguiu defender. Foi o 3 a 0 do Arsenal. No fim do jogo, o francês Camavinga foi expulso após receber dois cartões amarelos.