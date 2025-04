Arsenal destrói Real Madrid em jogo com pinturas de meia e encaminha vaga

O Arsenal viveu uma noite apoteótica no Emirates Stadium nesta terça-feira, venceu o Real Madrid por 3 a 0 com direito a pinturas de falta e encaminhou sua vaga nas semifinais da Champions League.

Rice foi o nome do jogo. O volante anotou dois golaços de falta — os dois primeiros gols do Arsenal no jogo. Merino fechou a conta.

Courtois era o destaque até o primeiro gol. O goleiro belga fez boas defesas e evitou um massacre ainda maior dos Gunners.

O Arsenal pode perder por até dois gols de diferença no jogo da volta. Triunfo do Real Madrid por três tentos de diferença levará a decisão para a prorrogação, e vitória espanhola por quatro ou mais levará os Merengues à próxima fase.

O jogo de volta será disputado na quarta-feira da próxima semana. O Real Madrid recebe o Arsenal no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

O Arsenal foi o dono do jogo no primeiro tempo. A equipe da casa pressionou desde o primeiro minuto e conseguiu encurralar o Real Madrid no campo de defesa. O gol só não saiu graças a três defesas de Courtois e erros no último passe da equipe londrina. Ao Real, restaram os contra-ataques. Em um deles, Mbappé saiu cara a cara com Raya, mas perdeu.

Courtois em ação durante jogo entre Arsenal e Real Madrid na Champions Imagem: ADRIAN DENNIS/AFP

O Arsenal consumou o massacre no segundo tempo. A volta do intervalo foi equilibrada, e o jogo parecia caminhar para uma etapa mais morna. Só parecia. Rice desbloqueou o confronto após o primeiro golaço de falta. Com o Emirates fervendo, o Arsenal voltou a encurralar o Real e não demorou muito para ampliar a vantagem e encaminhar a vaga.

Lances importantes e gols

Courtois começa os trabalhos. Martinelli fez jogada pelo lado esquerdo e tocou para Rice. O volante ajeitou para Partey, que bateu firme e rasteiro da entrada da área. Mesmo com a visão encoberta, Courtois conseguiu ter tempo de reação e espalmou.

Raya evita gol de Mbappé. Bellingham deixou o atacante francês cara a cara com o goleiro adversário. Mbappé tentou tirar do espanhol com chute colocado no canto esquerdo, mas parou em boa defesa do rival.

Courtois duas vezes seguidas! O Arsenal ficou muito perto do primeiro gol aos 44 do primeiro tempo. Após cruzamento, Rice cabeceou cruzado, mas o goleiro belga voou no canto direito e espalmou. Na sobra, Martinelli finalizou de primeira e, de novo, o camisa 1 defendeu.

Rice abre o placar em golaço de falta: 1 x 0. O Arsenal teve falta para cobrar na intermediária no começo do segundo tempo. Rice bateu firme, por fora da barreira. A bola fez a curva e morreu no canto esquerdo de Courtois.

Declan Rice comemora gol marcado pelo Arsenal contra o Real Madrid na Champions Imagem: Dylan Martinez/REUTERS

Courtois e Alaba salvam o Real. Martinelli recebeu pela esquerda e finalizou cruzado, mas Courtois espalmou. Na sobra, Merino finalizou, a bola passou pelo goleiro, porém Alaba salvou em cima da linha. O espanhol ficou com o próprio rebote e bateu firme. Courtois, de novo, voou para mandar para escanteio.

Rice faz novo golaço de falta: 2 x 0. Em nova falta na intermediária, Rice surpreendeu Courtois, mandou novo chute cheio de efeito e fez a bola morrer no ângulo esquerdo de Courtois, que já estava no canto, mas não alcançou.

Merino faz o terceiro: 3 x 0. Lewis-Skelly recebeu pela esquerda, levou para o meio e encontrou Merino com espaço para finalizar na linha da área. O espanhol bateu de chapa, no canto direito baixo de Courtois, que não alcançou.

FICHA TÉCNICA

ARSENAL 3 x 0 REAL MADRID

Data e horário: 8 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Jogo de ida das quartas de final da Champions

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Árbitro: Irfan Peljto (BIH)

Assistentes: Senad Ibrisimbegovic (BIH) e Davor Beljo (BIH)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Rice (12'/2°T), Rice (24'/2°T), Merino (29'/2°T)

Cartões amarelos: Partey (ARS), Camavinga (REA)

Cartão vermelho: Camavinga (REA)

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly; Partey, Rice (Tierney) e Odegaard; Martinelli, Saka (Trossard) e Merino. Técnico: Mikel Arteta

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio e Alaba (Fran García); Camavinga, Modric (Lucas Vázquez) e Bellingham; Rodrygo (Brahim Díaz), Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti