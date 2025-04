Filho de 7 anos do piloto Eduardo Imamura morre 3 dias após o pai

Bento Imamura, de 7 anos, filho do piloto Eduardo Imamura, morreu na madrugada desta terça-feira (8). Ele foi vítima de um acidente na BR-153 na tarde de sábado.

O que aconteceu

O piloto morreu no próprio sábado, aos 35 anos, logo após o acidente, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eduardo Imamura, piloto da Fórmula 1600, dirigia uma caminhonete que colidiu de frente com um caminhão que vinha no sentido oposto da pista da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Marília, interior de São Paulo.

Bento Imamura passou três dias internado no Hospital das Clínicas de Marília, mas não resistiu. A morte foi anunciada nos stories do Instagram do próprio piloto, que segue ativo.

Ele lutou bravamente esses últimos dias, mas agora descansa nos braços de Deus, ao lado do seu querido pai, Eduardo. Que encontrem juntos a paz eterna

Além de Bento e Eduardo, estavam no veículo a esposa do piloto e mãe do menino, Aline, que sofreu apenas ferimentos leves, e outro passageiro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Piloto, empresário e apaixonado por desafios. Assim Eduardo Imamura se descrevia nas redes sociais. Ele começou a correr na Fórmula 1600 em 2018 e foi vice-campeão em 2020. Ele também era piloto de motocross.