CBAt convoca atletas para o Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou, nesta terça-feira, 18 atletas (nove no masculino e nove no feminino) para a disputa do Campeonato Pan-Americano de Marcha Atlética que será realizado na cidade colombiana de Anapoima, no dia 17 de maio. A expectativa é por uma disputa de elevado nível técnico.

"Mais uma vez, fico feliz quando fazemos uma convocação com tanta brasilidade. Temos atletas de Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Vamos com uma delegação forte, com atletas olímpicos e jovens, em um trabalho consolidado da marcha atlética", disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

A finalista olímpica Viviane Lyra já está na Colômbia, treinando na altitude de Bogotá. Da capital, ele segue diretamente para Anapoima, acompanhada pelo treinador e marido Luís Paulo Porto.

Veja as convocadas no feminino:

Viviane Santana Lyra (Praia Clube- CEMIG- Exército-Futel-MG) -



Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF) - 20 km



Gabrielly Cristina dos Santos (Fundação de Esportes de Campo Mourão/ASSERCAM-PR) - 20 km



Mayara Luize Vicentainer (Instituto de Atletismo de Balneário Camboriú-SC)- 35 km



Elianay Santana da Silva Pereira Barbosa (CASO-DF) - 35 km



Nair da Rosa (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 35 km



Maria Luiza Rabello Jaime (Prefeitura de Curitiba/SMELJ) - 10 Km



Vitória Silva Araújo (Associação Paraibana de Atletismo-PB) - 10 Km



Mychelle Rodrigues de Souza (Associação de Atletismo do Paranoá e Itapoã-DF) - 10 km

Veja os convocados no masculino:

Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 Km



Lucas Gomes de Souza Mazzo (CASO-DF) - 20 Km



Paulo Henrique Ribeiro (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - 20 Km



Matheus Gabriel de Liz Correa (Associação de Atletismo de Blumenau-SC) - 35 Km



Diego Pereira Lima (CASO-DF) - 35 Km



Rudney Dias Nogueira (União Catarinense de Atletismo-SC) - 35 Km



Vinicius da Silva Dias (Associação Pontaporense Esporte e Vida-MS) - 10 Km



Davi Bastos da Silva (Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Serra-ES) - 10 Km



Samuel Vinicius Lima Costa (CASO-DF) - 10 Km