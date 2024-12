UFC 310: Rakhmonov revela que finalizou Ian Machado Garry em treino

Um dos lutadores mais temidos do MMA atual, Shavkat Rakhmonov estará em ação no UFC 310. No 'co-main event' do show que acontece neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), o cazaque encara Ian Machado Garry, em duelo de invictos e que deve definir o próximo desafiante ao cinturão dos meio-médios (77 kg). Inclusive, 'Nomad' fez uma revelação surpreendente a respeito do irlandês, que deu ainda mais peso ao combate.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', Rakhmonov informou que finalizou Garry em uma sessão de sparring anos atrás. Vale pontuar que os atletas chegaram a treinar juntos por um curto período na 'Kill Cliff FC'. A polêmica foi iniciada quando o irlandês compartilhou em suas redes sociais o registro do tal treino com o cazaque, no qual, aparentemente, estava levando vantagem na trocação.

Contudo, Shavkat explicou que a sessão de sparring continuou e frisou que terminou mal para 'The Future'. Surpreso por Garry publicar apenas uma parte do treino, que lhe favoreceu, o cazaque lançou a bomba dias antes da realização da importante luta. De todo modo, 'Nomad', apesar da confiança para seguir invicto, minimizou o possível ocorrido e pregou respeito ao projetar o duelo com o irlandês.

"Na época, a esposa dele me perguntou se poderia filmar nosso sparring e eu aceitei. Mas eles não me perguntaram se poderiam divulgar. Eu me pergunto o motivo deles não compartilharem a outra parte do sparring. Garry bateu. Foi uma finalização. O mais importante para mim é a vitória. Treino é treino, lutar é diferente. Garry é um adversário muito difícil, um bom estrategista, que sempre entra com um bom plano de jogo. Então, para mim, não importa se é finalização ou nocaute. O mais importante é vencer", declarou o atleta.

Registro de Rakhmonov no MMA

Shavkat Rakhmonov, de 30 anos, é mais uma sensação do MMA que integra o UFC. 'Nomad' iniciou sua trajetória no esporte em 2014 e estreou na organização em 2020. Atualmente, o cazaque está na terceira posição no ranking dos meio-médios da companhia. Ao longo dos anos, o atleta construiu um cartel invicto composto por 18 vitórias, sendo todas pela via rápida (dez por finalização e oito por nocaute). Seus principais triunfos foram sobre Geoff Neal, Neil Magny e Stephen Thompson