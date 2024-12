Memphis tem média de uma participação em gol a cada 90 minutos pelo Corinthians

O holandês Memphis Depay parece estar cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro. Após um começo sem muito brilho, o atacante vem crescendo de produção e tem conseguido boas atuações pelo Corinthians. Inclusive, de acordo com o Sofascore, ele precisa de apenas 90 minutos em campo para participar de um gol.

Em 13 jogos pelo Timão até aqui, sendo 10 como titular, Memphis marcou seis gols e deu quatro assistências, totalizando 10 participações em gols. Ele também contribuiu com 16 passes decisivos e criou quatro grandes chances.

Memphis é um dos grandes responsáveis pela arrancada do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Timão, que brigava contra o rebaixamento, vem de oito vitórias consecutivas na liga nacional e praticamente encaminhou a classificação para a Copa Libertadores na última rodada, contra o Bahia.

Inclusive, o atacante holandês foi o grande destaque da partida disputada nesta terça-feira. Além de ser decisivo com os dois gols marcados, sendo um deles de falta, ele participou de boas jogadas no setor ofensivo do campo.

O último compromisso de Memphis com o Corinthians no ano está marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando o Timão visitará o Grêmio pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe comandada por Ramón Díaz ocupa a sétima posição da tabela, com 53 pontos conquistados.