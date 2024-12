Kron Gracie comemora luta contra rival ranqueado no UFC 310: "Oportunidade de ouro"

Com um cartel negativo de 1-2 no Ultimate e sem competir profissionalmente no MMA há mais de um ano e meio, Kron Gracie recebeu uma oportunidade de ouro para sua volta ao octógono. E quem definiu sua situação atual foi o próprio. E não é para menos, Afinal, mesmo com o recente retrospecto negativo na liga presidida por Dana White, o especialista em jiu-jitsu foi escalado contra Bryce Mitchell, 13º colocado no ranking peso-pena (66 kg), em um duelo que reforça o card principal do UFC 310, em Las Vegas (EUA) - último evento numerado da organização na temporada.

Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, Kron revelou que não foram oferecidas tantas opções de luta, mas que o combate com Mitchell lhe agradou. Além de ter a chance de, mesmo vindo de duas derrotas seguidas, enfrentar um rival ranqueado, o filho do lendário Rickson Gracie medirá forças com um oponente que é especialista na mesma área que a sua: o grappling. Sendo assim, o faixa-preta de jiu-jitsu enxerga o duelo com o americano com bons olhos.

"Gostei dessa luta. Eles me ofereceram, não me deram outra opção, mas eu gostei. Quando me falaram, achei que era uma boa luta. Dessa vez vai ser um grappler, então pode ser uma luta um pouco diferente. Um cara duro, top 15, então vai ser uma boa luta. Acho que já tentaram isso, me deram dois strikers. Fiz uma luta boa com o Cub, uma luta ruim com o Jourdain. Acho que como fã, querem me ver lutar contra outro grappler para ver o que acontece. Acho que é uma oportunidade de ouro, posso entrar agora, fazer uma boa luta e estar ranqueado. Então, se Deus quiser, isso pode acontecer", destacou Kron.

Renovação e assiduidade

Profissional de MMA desde 2014, o membro da família Gracie conta apenas com sete lutas em seu cartel - uma média de menos de um combate ao ano. Esse histórico, porém, pretende ser mudado pelo brasileiro que, mais focado na carreira, tem planos para aumentar sua assiduidade no octógono. Além disso, Kron tenta apresentar uma boa performance no UFC 310 a fim de renovar seu contrato com a empresa, já que o embate com Mitchell marca seu último desafio previsto no atual vínculo com o Ultimate.

"Essa é minha última luta (neste contrato). Claro (quero renovar). Eu adoro o UFC, o UFC sempre foi muito bom comigo. Acredito que fazendo uma boa luta, a gente vai para uma nova negociação. Não fui muito ativo porque a vida aconteceu. Agora estou com uma visão próxima, de fazer bem mais lutas e aproveitar esse tempo que tenho, com minha carreira, idade e tudo. Agora é a hora de focar nisso", projetou o especialista em jiu-jitsu.

Além de Kron, outros dois representantes do 'Esquadrão Brasileiro' entram em ação neste sábado (7). No card preliminar do show, Vicente Luque, que enfrentaria Nick Diaz, medirá forças contra Themba Gorimbo, a fim de defender seu posto no ranking dos meio-médios (77 kg). Já na porção principal do show, mais precisamente no 'main event', o campeão peso-mosca (57 kg) Alexandre Pantoja duela contra o desafiante ao título e estreante Kai Asakura.