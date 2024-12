Internacional x Botafogo: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

Internacional e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será transmitida pela Globo (exceto SP, MG, GO, TO e CE), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo pode ser campeão nesta quarta. Para isso, basta vencer o Inter e torcer por um tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro, no mesmo horário. Há um outro cenário favorável: empate contra o Colorado e derrota do Palmeiras.

O Internacional não briga por mais nada no Brasileirão. Já classificado à Libertadores, o time gaúcho não tem mais chances de título e fará sua despedida do Beira-Rio na temporada.

O Botafogo terá dois desfalques de titulares. John está suspenso, e Bastos segue lesionado. Eles devem ser substituídos por Gatito Fernández e Adryelson, respectivamente.

O Inter terá um retorno, mas convive uma dúvida. Borré está à disposição do técnico Róger Machado após cumprir suspensão contra o Flamengo, mas Vitão, com um desconforto muscular, aparece como possível baixa.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando e Thiago Maia; Alan Patrick, Tabata e Wesley; Borré. Técnico: Róger Machado

Botafogo: Gatito Fernández; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Internacional x Botafogo -- 37ª rodada do Brasileirão

Data e horário: 4 de dezembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: Globo (exceto SP, MG, GO, TO e CE), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)