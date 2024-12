Barcelona goleia Mallorca com dois de Raphinha e joga pressão para o Real

O Barcelona voltou a vencer após três jogos no Campeonato Espanhol e goleou o Mallorca por 5 a 1 nesta terça-feira (3), no Estádio Mallorca Son Moix, em jogo antecipado da 19ª rodada.

Raphinha fez dois no segundo tempo e comandou a vitória, com gols aos 11min, de pênalti, e 29min. Ferran Torres, aos 12min da etapa inicial, De Jong, aos 34min da etapa final, e Pau Vitor, aos 38, completaram. Muriqi fez o único do Mallorca, aos 43min do primeiro tempo.

Destaque também para Lamine Yamal. O jovem de 17 anos sofreu o pênalti do segundo gol, deu um cruzamento de cinema para Raphinha marcar o terceiro e ainda iniciou a jogada do quarto, concluído por De Jong.

Com a vitória, o Barcelona chega a 37 pontos e abre quatro em relação ao Real Madrid, vice-líder que entra em campo nesta quarta-feira (4), diante do Athletico Bilbao, às 17h (de Brasília). Vale lembrar que o time merengue tem dois jogos a menos que o rival.

O Barcelona volta a campo no sábado (7) para encarar o Betis, fora de casa, às 12h15, pela 16ª rodada.

Barça e Real tiveram seus jogos da 19ª antecipados para evitar conflitos de agenda com a Supercopa da Espanha 2025, marcada para janeiro, na Arábia Saudita.

O time catalão abriu o placar após uma lambança da defesa do Mallorca. Mojica se precipitou dentro da área e tentou dar um chutão antes de a bola ficar com o goleiro Román. O lateral acertou o companheiro, Ferrán Torres pegou o rebote e chutou mascado para fazer 1 a 0.

O Mallorca deixou tudo igual após um rápido contra-ataque que pegou a defesa do Barça desprevenida. Em posição legal, Maffeo apareceu livre para carregar a bola e tocar de lado para Muriqi, sem goleiro a sua frente, empurrar para as redes.

O Barça deslanchou no segundo tempo e abriu 2 a 1 com Raphinha, após pênalti sofrido por Lamine Yamal. Ele cobrou forte no canto direito, sem chances para o goleiro.

Pouco depois, o brasileiro fez o seu 16º gol na temporada e 11º na La Liga ao aproveitar cruzamento magistral de Lamine Yamal, de três dedos.

Com a defesa do Mallorca aberta, ainda houve tempo para mais dois. De Jong, aproveitando rebote, e Pau Victor, recebendo cruzamento de rasteiro de De Jong.