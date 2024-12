Técnico do sub-20 explica o que mudou no São Paulo antes de final da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela final da Copa do Brasil sub-20, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi, às 20h (de Brasília). O treinador do Tricolor paulista, Allan Barcelos, um dos responsáveis pela boa fase da equipe, elogiou os jogadores e contou um pouco sobre sua metodologia e as mudanças que implementou.

"Sabemos que é uma geração talentosa, dedicada e protagonista, apenas buscamos aproveitar o que estava sendo trabalhando, retomar confiança e equilibrar as fases do jogo, em especial, a fase defensiva. Não tínhamos muito tempo para trabalhar", disse Allan Barcelos.

"Tive o privilégio de passar por todas categorias e gerações dentro do clube, todas elas tem particularidades diferentes. No sub-20, temos que buscar ajudá-los para além das quatro linhas, momento de visibilidade maior, reconhecimento e até mesmo críticas, precisamos ter um cuidado maior com essa molecada. Por fim, não tive problemas referente a comunicação, já havia trabalhado com grande parte do elenco no sub-17, isso facilitou muito a adaptação, me ajudaram muito", acrescentou o treinador.

Allan Barcelos, antes à frente do time sub-17 do São Paulo, foi escolhido para substituir Menta, que não conseguiu ter o mesmo sucesso no sub-20 como teve comandando outras categorias. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Tricolor não foi capaz sequer de se classificar para o mata-mata, tendo de se conformar com a 15ª colocação na primeira fase.

No paulistão da categoria, o Tricolor chegou à decisão, porém, foi derrotado pelo Novorizontino com placar agregado de 4 a 1.

"Não enxergo dessa maneira, pelo contrário, acho que o principal objetivo das nossas categorias de base é buscar a excelência no aporte/promoção dos nossos atletas para equipe profissional, quando isso acontece, é motivo de muita satisfação para todos nós em Cotia. São Paulo sempre teve essa valorização fantástica da molecada de Cotia, nosso papel é auxiliar ainda mais nesse processo", pontuou o treinador.

Agora, a decisão é pela Copa do Brasil. Allan Barcelos elogiou o rival Palmeiras e prometeu um São Paulo muito competitivo no jogo único que decide o campeão.

"O Palmeiras merece muito respeito pelo que vem fazendo nos últimos anos nas categorias de base, chegaram em mais uma final com mérito, assim como a gente. Por se tratar de clássico, não vejo ninguém como favorito, será um grande jogo e vamos buscar tentar fazer nosso melhor para se aproximar da vitória e por consequência o título", finalizou Allan Barcelos.