Corinthians vence no sufoco com um a menos e entra na briga da Sula

O Corinthians aguentou quase dois tempos com um a menos em campo e venceu o Racing-URU por 1 a 0, na noite de hoje, na Neo Química Arena, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Romero chegou a 43 gols na Arena ao garantir a vitória do Timão. O paraguaio foi um dos melhores em campo na partida.

O Alvinegro paulista vai a quatro pontos no Grupo C e entra na briga por classificação, mesmo fora da zona do mata-mata. Já o Racing fica mais uma rodada sem pontuar na Sul-Americana.

O Corinthians volta a campo contra o Flamengo no próximo domingo. A partida será disputada no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Corinthians vence no sufoco com um a menos

O Timão começou mal e, aos nove minutos, o Racing-URU teve um gol anulado. A equipe visitante se soltou no ataque, trocou passes e chegou a envolver os corintianos.

Aos 15 minutos, Félix Torres foi expulso após entrada violenta no tornozelo de Espinosa. A expulsão mudou o esquema de Orlando Ribeiro, que recuou Raniele para a defesa. Ainda assim, o jogo continuou equilibrado.

Na última meia hora do primeiro tempo, o Corinthians melhorou, principalmente com Memphis jogando entre as linhas. O camisa 10 serviu bem para limpar as jogadas e liberar Yuri e Romero. Porém, a principal jogada do Timão foi em cruzamento aéreo, sem muita criatividade pelo meio-campo. O marcador seguiu zerado até o intervalo.

O Corinthians voltou mais ligado para a segunda etapa e abriu o placar com Romero em bobeada dos uruguaios. Porém, seguiu com um leque de jogadas limitado. No meio, faltou qualidade e grande parte das descidas do clube paulista partiam de ligação direta.

O jogo ficou perigoso, e a equipe alvinegra quase levou o empate. Hugo Souza fez defesa espetacular com as pernas em chute à queima-roupa de Severo. Na sobra, Matheuzinho tirou a bola em cima da linha em chute de Fonseca.

Romero comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Racing-URU na Sul-Americana Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Lances importantes

Gol anulado! Ramírez avançou pela esquerda e invadiu a área, dividiu com a zaga corintiana, e a bola explodiu em cima dele. O camisa 18 finalizou no canto direito de Hugo Souza, que não tinha como alcançar a bola. No entanto, o árbitro apontou imediatamente que amírez havia dominado com a mão.

Félix Torres expulso! O árbitro havia mostrado o amarelo após entrada dura de Félix Torres em Espinosa. O VAR chamou o árbitro para a revisão do lance, que mudou a decisão e apresentou o vermelho.

Quase Romero. Carrillo encontrou um belíssimo passe para Romero que, sem marcação, dominou no meio da zaga e chutou com muito perigo.

Desvio providencial! Memphis tabelou com Matheuzinho, foi receber e, livre pela direita, cruzou rasteiro para dentro da área. Bueno acompanhava Yuri na corrida e deu um carrinho certeiro para tirar o camisa 9 do lance, que vinha logo atrás pronto para finalizar.

Romero de voleio para fora! Matheuzinho recebeu de Bidon e cruzou no segundo pau, onde Romero arriscou um voleio e quase marcou um golaço antes do intervalo.

1x0. O VAR precisou confirmar o gol de Romero. Memphis cobrou escanteio fechado na segunda trave, a bola desviou em Cotugno e Gustavo Henrique e sobrou para Romero dar uma pancada no cantinho, sem chances de defesa.

Milagre de Hugo! Severo avançou pelo meio e chutou com veneno. Hugo espalmou para o meio, Fonseca pegou a sobra e também para no goleiro. Na sequência, Pereira acabou adiantando demais, e Matheuzinho afastou em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 RACING-URU

Data e horário: 24 de abril de 2025 (quinta-feira)

Competição: 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Guilherme Guerrero (Equador)

Assistentes: Ricardo Baren (Equador) e Edison Vazquez (Equador)

VAR: Bryan Loaiza (Equador)

Público: 38.815 pagantes

Renda: R$ 2.485.576,00

Cartões amarelos: Memphis, Raniele, Bidon (COR); Monzón (RAC)

Cartão vermelho: Félix Torres (COR)

Gols: Romero, aos 9'/2ºT.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Carrillo (Martínez) e Bidon (Maycon); Romero (Charles), Memphis e Yuri Alberto (Coronado). Técnico: Orlando Ribeiro.

Racing-URU: Amadé; Cotugno, Bueno, Monzón (Pinela), Ferreira e Espinosa (Matías Fonseca); Bosca (Vázquez), Cairus e Rodríguez; Ramírez (Alejandro Severo) e Tomatis (Pereira). Técnico: Cristian Chambian.