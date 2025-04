Grêmio sofre com apagões da zaga e empata com Godoy Cruz na estreia de Mano

O Grêmio protagonizou dois apagões defensivos em Mendoza e, na estreia do técnico Mano Menezes, cedeu o empate ao Godoy Cruz por 2 a 2, em duelo válido pela 3ª rodada do Grupo D da Sul-Americana.

Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 7 pontos — os argentinos lideram pelo saldo de gols. Sportivo Luqueño e Atlético Grau, com 1 ponto cada, completam a chave.

Os times voltam aos gramados pela Sul-Americana daqui a duas semanas. O Grêmio encara o lanterna Atlético Grau no próximo dia 7, enquanto o Godoy Cruz, também fora de casa, joga contra o Sportivo Luqueño.

Como foi o jogo

O 1° tempo foi marcado por erros e gol gaúcho. Mais aguerrido do que técnico, o Grêmio mesclou sorte e competência para ir ao intervalo com a vantagem no placar: depois de Volpi quase ceder um gol aos argentinos, Edenílson, até então apagado, cravou o 1 a 0 após pressão de seus companheiros no campo de ataque.

Na etapa final, dois apagões gremistas selaram o empate. A dupla Jemerson-Volpi falhou no primeiro gol dos donos da casa e, mesmo com Aravena ensaiando a vitória em contra-ataque, o Godoy Cruz voltou a marcar, já nos minutos finais, em lance que saiu a partir de lateral cobrado para dentro da área.

Gols e destaques

Bobeadas (quase) fatais. O jogo começou com as duas defesas bastante desligadas: a zaga gaúcha sofreu pelo alto logo aos dois minutos, quando Nicolás Fernández, livre, cabeceou desajeitado à meta de Volpi. Pouco depois, o Godoy Cruz se atrapalhou em um recuo e viu Cristian Olivera ficar cara a cara com o goleiro — para a sorte dos argentinos, o atacante errou o alvo.

Volpi assusta, e Edenílson marca. A partida ganhou emoção a partir dos 29 minutos, quando Tiago Volpi quase protagonizou uma lambança: em chute mascado e fraco de Pérez, o goleiro tentou encaixar, mas viu a bola escapar e, por pouco, não parar nos pés do rival. O lance gerou uma reação do Grêmio, que voltou a apertar a saída de bola e obteve sucesso: Braithwaite ganhou de Nicolás Fernández e ajeitou para Edenílson bater com categoria: 1 a 0.

Edenílson, do Grêmio, celebra gol sobre o Godoy Cruz em jogo da Sul-Americana Imagem: Andres LARROVERE / AFP

Apagão gremista gera empate. O 2° tempo começou mais morno e com o famoso bordão "quem não faz, toma" nos holofotes. Pouco depois de Aravena desperdiçar uma chance clara em cruzamento de Lucas Esteves, os mandantes cravaram aos 17 minutos com Auzmendi: o atacante, que havia acabado de sair do banco, foi lançado e ganhou no corpo de Jemerson com extrema facilidade antes de encobrir, de cabeça, um estático Tiago Volpi: 1 a 1.

Aravena se redime e balança as redes. Mais atacado do que atacando, o Grêmio mostrou sua imortalidade aos 35 minutos: em contra-ataque de manual, Cristian Oliveira arrancou do campo de defesa e achou Aravena, que invadiu a área e, com muita categoria, deu uma cavadinha para superar Petroli e sacramentar o 2 a 1.

Godoy Cruz marca em "gol de lateral". Os argentinos se lançaram ao ataque nos minutos finais e foram recompensados em um lance, no mínimo, curioso: após lateral cobrado para dentro da área, a bola espirrou e sobrou para Barrea, que bateu forte e contou com um leve desvio para superar Volpi: 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

GODOY CRUZ 2x2 GRÊMIO

Data e horário: 24 de abril, às 19h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Grupo D da Sul-Americana

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Argentina)

Árbitro: Francisco Gilabert (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Venegas (CHI)

VAR: Franklin Congo (ECU)

Cartões amarelos: Poggi, Arce (GOD)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Edenílson (GRE), aos 34 min do 1° tempo; Auzmendi (GOD), aos 17 min do 2° tempo; Aravena (GRE), aos 35 min do 2° tempo; Barrea (GOD), aos 41 min do 2° tempo

GODOY CRUZ: Petroli; Arce, Mendoza, Rossi e Meli; Poggi (Leyes), Abrego, Nicolás Fernández (Pascual) e Andino (Yáñez); Barrea e Juan Pérez (Auzmendi). Técnico: Esteban Solari

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Dodi (Cuéllar), Edenílson (Aravena) e Monsalve (Cristaldo); Cristian Oliveira (Viery) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes