Corinthians: interino diz que terá 'conversa' com Félix após nova expulsão

O técnico interino do Corinthians, Orlando Ribeiro, revelou que terá uma conversa com Félix Torres após nova expulsão do zagueiro, que deixou o jogo contra o Racing-URU ainda no 1° tempo após falta dura em Espinosa. O alvinegro, mesmo com um homem a menos, venceu por 1 a 0 pela Sul-Americana.

Não vejo, de momento, uma questão punitiva. Temos que ver os lances. Mas com certeza temos que conversar, vamos chamar ele para ver o que acontece. Se puder orientá-lo, é o que vamos fazer Orlando Ribeiro, sobre Félix Torres, em entrevista coletiva

O que mais o interino falou?

Fica para o próximo jogo? "Eu venho acompanhando o Corinthians mesmo sendo do sub-20. Sou funcionário do clube e vivo o dia a dia. O mais específico é conversar com o Fabinho Soldado."

Três pontos preciosos. "Nós não pensávamos em um jogo fácil e nem em goleada. Pensávamos, como de início aconteceu, em uma linha mais baixa da equipe deles. Tivemos dificuldade por ficar com um a menos. Precisávamos vencer. Mais para frente, a gente vê o que precisa. Hoje, era vencer para manter as chances."

Coronado só nos minutos finais. "Ele teve uma contusão e o Garro ainda está se recuperando. Precisamos analisar bem para pensar em alguma coisa. [...] É muito cedo [falar sobre titularidade], apesar de o próximo jogo estar próximo. Acabamos de vencer com dificuldades devido à condição do jogo. Hoje, temos que saborear um pouco a vitória. A partir de amanhã, pensamos em alguma coisa."

Parte física. "Hoje, caiu devido às circunstâncias, o adversário tinha um a mais e precisava atacar. Eu, se estivesse do outro lado, faria a mesma coisa ou até colocaria mais atacantes. Não vejo uma questão física [como problema], pelo contrário. Se teve uma questão física, foi para o bem, eles correram e sustentaram, eu só mexi com 15 minutos do 2° tempo."

Retorno de Hugo Souza. "Ele já era o titular e vinha fazendo bons jogos. É um goleiro de qualidade e da altura do Corinthians. O clube está bem servido com Hugo, Donelli e os meninos que estão lá, como o Felipe Longo e o Kauê."

Raniele de zagueiro. "Tudo é novo para mim. Não foi fácil. Tínhamos que pensar rápido. Imaginei como a equipe se portaria e se o Raniele conseguiria dar conta do recado. No intervalo, perguntamos para ele como ele estava se sentindo. Ele falou que já atuou como zagueiro e optamos por não mexer. Conversei com o André [Ramalho] e dei os parabéns pela paciência, poderíamos estar mexendo. Esperamos para ver como a equipe se portava e acredito que deu certo."

Dieguinho. "É um menino que a gente sabe que está tendo destaque no sub-20. Hoje era um dia que, provavelmente, ele poderia entrar, mas entendemos que o jogo estava muito pesado e optamos por segurá-lo no banco. Ele é um garoto que vem tendo oportunidades e está em uma transição. É um menino da minha confiança."