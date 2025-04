Cristian Olivera cita "sabor amargo" após empate do Grêmio pela Sul-Americana

O Grêmio empatou com o Godoy Cruz por 2 a 2 nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina. O atacante Cristian Olivera, que deu a assistência para o segundo gol do Imortal Tricolor, lamentou o resultado.

"Nós viemos em buscar dos três pontos, mas a verdade é um ponto muito importante para nós. O time fez um grande esforço para conseguir a vitória. Não deu, estamos com esse sabor amargo, mas também temos a revanche em casa e vamos tentar ganhar os três pontos", disse o jogador, à Paramount+.

Desta maneira, a equipe comandada por Mano Menezes chegou aos sete pontos, na segunda colocação do Grupo D. O Godoy Cruz, por sua vez, segue na liderança da chave, com as mesmas sete unidades.

Os dois clubes, agora, voltam a focar em seus respectivos campeonatos nacionais. O Grêmio volta a campo neste domingo, contra o Vitória, pela sexta rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Barradão. Já o Godoy Cruz enfrenta o Atlético Tucumán, no Estádio Malvinas Argentinas, às 17h15 da segunda-feira. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Argentino.