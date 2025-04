Abel pede calma e diz que Palmeiras tem 'muito a melhorar' após 7ª vitória

O Palmeiras chegou à sétima vitória consecutiva com o triunfo sobre o Bolívar, na noite de hoje, em La Paz, pela Copa Libertadores, mas o técnico Abel Ferreira afirmou em coletiva de imprensa que pediu pé no chão de seus jogadores e que a equipe ainda tem "muito a melhorar".

O que ele disse

Os mesmos que vão nos elogiar agora, são os mesmos que nos rasgaram no Paulista, e fomos para a final. Fomos completamente criticados pela imprensa. Tudo é um processo que leva tempo, mesmo com os jogadores lesionados, fizemos o Paulistão todo quase sem reforços. Não leiam o que escrevem por que agora vão nos encher o ego, são armadilhas, e muitas vezes quando nos deixamos massagear o ego... isso é um perigo. São os mesmos que os rasgaram todos vocês. Calma, gelo. Nós não éramos tudo aquilo que estavam a dizer meses atrás e não somos os melhores agora. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa após a vitória contra o Bolívar por 3 a 2.

"Precisamos trabalhar muito, posicionamentos a corrigir, os três jogadores da última linha tem que marcar. Há muita coisa ainda a melhorar na nossa equipe para estarmos próximos da vitória, sabemos que não vamos ganhar sempre, mas o espírito e trabalho em grupo vai tornar uma equipe muito mais forte que qualquer jogador individualmente, treinador, dirigente, presidente. nossa força vem do que vocês viram hoje: inteligência tática, esforço e sacrifício", acrescentou o treinador.

O Palmeiras deu um passo importante para a classificação para a próxima fase. Agora a equipe tem 9 pontos no Grupo G contra 3 do Cerro Porteño (que enfrenta o Sporting Cristal às 21h30 de hoje), 3 do Bolívar e nenhum do Sporting Cristal

O Bolívar defendia longa invencibilidade em casa. A equipe não perdia em seus domínios há nove jogos — oito vitórias e um empate. O Alviverde já havia tirado invencibilidades de Inter e Fortaleza nas casas dos rivais nesta sequência de sete vitórias consecutivas

O Alviverde volta a campo no domingo (27), contra o Bahia, às 18h30 (de Brasília), pela 6ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

Veja outras falas de Abel Ferreira

Preparação especial para o jogo na Bolívia? "A preparação quando viemos aqui sempre foi igual. Nada foi diferente. Desde que sou treinador o Palmeiras ofereceu as melhores condições para estarmos preparados. A vitória hoje passou por duas coisas: sacrifício e esforço dos atletas e inteligência tática dos nossos jogadores. Já tínhamos feito isso em Fortaleza, e aqui era preciso fazer força para respirar. Estava cansado só de subir as escadas do túnel. Nos últimos cinco anos, apenas duas equipes venceram aqui".

As mudanças antes e durante o jogo: "Não é a primeira vez que viemos aqui. Analisamos o adversário. Jogamos com um lado estratégico do adversário e o clima. Os jogadores interpretaram muito bem o que foi entendido. Eu dou as coordenadas, mas eles que têm que seguir. Eles que acertam, erram. Hoje jogamos com linha de cinco, se quiseres, jogamos com dois laterais á esquerda. Eu não tenho ousadia de ensinar a missa ao padre. Quando você tem um adversário que te ameaça tua linha de quatro com cinco jogadores, eu vou defender com quatro? Tem treinador que faz".

Dúvida entre Vanderlan e Benedetti: "No futebol o difícil é fazer o fácil. Minha grande dúvida foi meter o Benedetti ou o Vanderlan, e depois coloquei o Benedetti pela altura por causa do centroavante deles. Acho que mais uma vez não ganhamos com os 11 jogadores, mas com os cinco que entraram. Gostaria que vocês viessem a festa que os jogadores fizeram no vestiário. Só temos dois dias para recuperar no próximo jogo. Isso arrebenta nossa equipe. Por isso temos muitas lesões e outras equipes também. Rezo para que ninguém se lesione, mas com o calendário que temos é difícil".