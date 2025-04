Gabrielle Roncatto, Letícia Romão e Guilherme Basseto atingem índice e reforçam Seleção Brasileira de natação no Mundial

Três novos índices para o Mundial de Esportes Aquáticos marcaram a quinta-feira no Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Gabrielle Roncatto, Letícia Romão e Guilherme Basseto brilharam na piscina do Flamengo e colocaram seus nomes entre os destaques do quarto dia de competição.

Pela Unisanta, Gabrielle Roncatto nadou os 1.500m livre em 16:19.82, venceu a prova e garantiu o segundo índice para o Mundial, seu primeiro veio nos 400m livre. Logo atrás, Letícia Fassina Romão, do Minas Tênis Clube, terminou em segundo com 16:21.26, conquistou seu primeiro índice na competição e ficou muito próxima de estrear em Mundiais.

No masculino, Guilherme Basseto voltou a se destacar nos 50m costas. Depois de marcar 24.90 pela manhã, dentro do índice da World Aquatics, ele voltou à piscina à noite e venceu com 24.61.

"Foi um grande tempo, que, sinceramente, não esperava. A notícia da inclusão das provas de 50m estilos foi bem recente, então minha preparação foi toda para os 100m costas. Foi uma grata surpresa e vou me dedicar bastante para ter uma colocação melhor neste Mundial e, quem sabe, bater o recorde sul-americano", disse Basseto.

Confira quais são os atletas com índice para o Mundial de Singapura até o momento

Maria Fernanda Costa (Unisanta)



? 400 m livre - 4:06.30



? 200 m livre - 1:57.60



(2 índices)

Gabrielle Gonçalves Roncatto (Unisanta)



? 400 m livre - 4:06.53



? 1 500 m livre - 16:19.82



(2 índices)

Stephanie Balduccini (Unisanta)



? 200 m livre - 1:56.43



? 100 m livre - 53.87 (recorde sul-americano)



(2 índices)

Guilherme Costa (SESC-RJ)



? 400 m livre - 3:45.35

Stephan Steverink (Flamengo)



? 400 m livre - 3:47.21

Guilherme Caribé (Unisanta)



? 100 m livre - 47.10 (recorde de campeonato)

João Luiz Gomes Jr. (Pinheiros)



? 50 m peito - 27.23

Letícia Fassina Romão (Minas Tênis Clube)



? 1 500 m livre - 16:21.26

Guilherme Dias Basseto (Unisanta)



? 50 m livre - 24.61