Flaco brilha, Palmeiras vence Bolívar e abre seis pontos na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Bolívar, por 3 a 2, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Flaco López, Estêvão e Mauricio anotaram os gols palmeirenses na altitude de La Paz, enquanto Fabio Gomes (duas vezes) fez para os donos da casa, no Estádio Hernando Siles, na Bolívia.

Com este resultado, o time de Abel Ferreira chega à sétima vitória consecutiva na temporada e ao novo jogo de invencibilidade. A equipe, então, permanece com 100% de aproveitamento na Libertadores, e lidera o Grupo G, com nove pontos somados. O Bolívar, por sua vez, fica em terceiro lugar, com três pontos.

As equipes voltam a campo pela quarta rodada da Libertadores apenas no dia 7 de maio. O Palmeiras vai até o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, no Estádio La Nueva Olla, a partir das 21h30 (de Brasília). Enquanto o Bolívar duela com o Sporting Cristal, às 23 horas, no Estádio Nacional do Peru.

Antes disso, o Verdão volta o foco para o Campeonato Brasileiro e tem compromisso com o Bahia, no domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada. Também no domingo, às 20h30, o time boliviano recebe o Blooming pelo campeonato nacional.

O jogo

Primeiro tempo

Os primeiros dez minutos de jogo não foram de grandes emoções. O Bolívar teve mais a posse de bola e ditava o ritmo de jogo. A equipe da casa, porém, não levou perigo à meta de Weverton. Na primeira tentativa, Ramiro Vaca cruzou e mandou por cima do goleiro palmeirense. Depois, Vanderlan afastou o perigo quase na marca do pênalti após passe de Rodríguez. O Verdão tentava chegar no contra-ataque e pressionando a saída de bola. Facundo Torres lançou Giay, que invadiu a área e foi desarmado.

Pouco depois, Weverton lançou na área na cobrança do tiro de meta, mas Estêvão não conseguiu dominar antes da defesa do Bolívar afastar. A primeira finalização palmeirense ao gol foi aos 14 minutos, em cobrança de falta. Piquerez mandou direto e obrigou Lanzillota a espalmar. Pouco depois, Martínez arriscou rasteiro e viu o goleiro defender. Aproveitando uma bobeira da defesa do Bolívar, o Palmeiras abriu o placar aos 18 minutos.

Pressionando a saída de bola, Flaco López roubou a bola de Quinteros, avançou na área, levou a melhor sobre o goleiro e colocou o Verdão em vantagem. Aos 25, Rodríguez avançou pela esquerda, levantou a bola na área, por cima do gol de Weverton. Cinco minutos depois, Estêvão teve chance de ampliar. Weverton bateu o tiro de meta, Flaco ajeitou de cabeça, Estêvão tentou encobrir o goleiro, mas errou.

O Bolívar quase empatou aos 38. Após cruzamento de Ervin Vaca na área, Robson Matheus subiu alto e cabeceou firme. Weverton fez a defesa à queima-roupa e em seguida, pegou a sobra após desvio em Vanderlan. Aos 45, o VErdão ampliou a vantagem. Piquerez afastou a bola do campo de defesa e Flaco López puxou o contra-ataque. Ele acionou Facundo, que invadiu a área e tocou para Estêvão, que estava livre e finalizou para o gol livre para balançar as redes. Facundo Torres, nos segundos finais ainda acertou a trave.

Segundo tempo

O Bolívar começou o segundo tempo buscando diminuir o prejuízo. Logo no início, Patito Rodríguez arriscou de longe, para fora. Pouco depois, após pressionar o Verdão se mantendo no campo de ataque, viu Weverton fazer nova grande defesa. Após cobrança de escanteio, Velásquez cruzou na área e após bate e rebate na área Velásquez apareceu com espaço na área e finalizou para defesa de Weverton. Em seguida, Vanderlan afastou o perigo.

Aos oito minutos, Ramiro Vaca finalizou pelo lado esquerdo, de longe e Weverton tirou com a ponta dos dedos. Na sequência, o Verdão saiu em contra-ataque, mas Aníbal Moreno errou o passe e matou a jogada. Aos dez, o Bolívar diminuiu o placar. Rodríguez driblou Giay, lançou na área e Fabio Gomes cabeceou para o gol, dessa vez, sem chance para Weverton.

Com 15 no relógio, o Palmeiras teve outra chance clara. Em mais um lançamento de Weverton, Facundo recebeu na frente, desviou de primeira em cima do goleiro do Bolívar. Aos 23, o time da casa aproveitou de jogada muito parecida do primeiro gol e deixou tudo igual. Novamente pela esquerda, Rodríguez cruzou na área e achou Gomes livre para cabecear de novo e empatar.

O Palmeiras reagiu quatro minutos depois e voltou a ter vantagem. Em jogada de pé em pé pela direita, Flaco López recebeu de Giay e cruzou para Facundo, que, mesmo caindo, conseguiu ajeitar para Mauricio. O meia, livre, soltou a pancada para fazer o terceiro. Aos 35, Facundo Torres até balançou as redes após passe de Flaco, mas a arbitragem marcou impedimento.

FICHA TÉCNICA:



BOLÍVAR 2X3 PALMEIRAS

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia



Data: 24 de abril de 2025 (quinta-feira)



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)



Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Cristian Navarro (ARG)



VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Felipe Anderson (Palmeiras)



Gols: Fabio Gomes, aos 10 e 23 minutos do 2°T (Bolívar); Flaco López, aos 18 minutos do 1°T, Estêvão, aos 45 minutos do 1°T, e Mauricio, aos 27 minutos do 2°T (Palmeiras)

BOLÍVAR: Lanzillota; Ervin Vaca, Jesus Sagredo, Quinteros e Yomar Rocha (Saavedra); Justiniano e Robson Matheus (Velásquez); Ramiro Vaca, Patricio Rodríguez e Melgar (Romero); Gomes.



Técnico: Flavio Robatto

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs (Felipe Anderson), Gustavo Gómez e Piquerez; Giay, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (Allan) e Vanderlan (Benedetti); Facundo Torres (Lucas Evangelista), Estêvão (Mauricio) e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira