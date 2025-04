Com um a menos, Corinthians bate Racing-URU e desencanta na Sul-Americana

O Corinthians finalmente desencantou na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, o Timão superou a expulsão de Félix Torres e venceu o Racing, do Uruguai, por 1 a 0, pela terceira rodada da competição. Romero anotou o gol da vitória alvinegra na Neo Química Arena.

Com o resultado, o Corinthians conseguiu sua primeira vitória no torneio continental. O Alvinegro chegou aos quatro pontos e segue na terceira posição do Grupo C, ficando a apenas três pontos do líder Huracán-ARG. Do outro lado, o Racing-URU amargou a terceira derrota consecutiva na Sul-Americana e aparece na lanterna da chave.

As duas equipes, agora, voltam a campo por seus respectivos torneios nacionais. O Corinthians visita o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Racing-URU volta a campo apenas na segunda-feira (28), quando pega o Cerro Largo, às 15h, no Estádio Parque Osvaldo Roberto, pela 13ª rodada do Campeonato Uruguaio.

O jogo

Com sete minutos de jogo, o Racing-URU inaugurou o marcador na Neo Química Arena, mas o gol foi anulado. Gustavo Henrique afastou mal e a bola bateu em Ramírez. O jogador finalizou da entrada da área e guardou, mas o tento foi anulado por um toque no braço do atacante.

Aos 10 minutos, foi a vez do Corinthians responder. Matheuzinho cruzou e Yuri Alberto finalizou, mas mandou por cima do gol. No entanto, aos 13 minutos, o jogo ficou complicado para o Timão. Félix Torres fez dura falta em Espinosa e, após revisão do VAR, foi expulso.

Com 25 minutos, o Timão criou uma nova oportunidade. Carrillo lançou Romero. O paraguaio dominou e finalizou, mas a bola contou com desvio no meio do caminho. Com 30 minutos, o Corinthians teve sua melhor oportunidade. Bidon lançou Memphis, que ganhou de Monzón - com falta, segundo o árbitro - e parou em boa defesa do goleiro rival em chute cara a cara.

Aos 40 minutos, Memphis arriscou finalização de fora da área, porém mandou por cima do gol. Já aos 45 minutos, Matheuzinho cruzou na segunda trave e Romero tentou um bonito voleio, mas a bola passou perto do gol e foi pela linha de fundo.

Com cinco minutos da segunda etapa, o Corinthians chegou ao gol. Memphis cobrou escanteio na segunda trave e, após bate e rebate, Romero estufou as redes do goleiro adversário. O gol foi inicialmente anulado por entender que a bola havia feito a curva por fora, mas o tento foi confirmado após checagem do VAR.

Aos 20 minutos, o Racing voltou a atacar o Corinthians. Cairus arriscou a finalização de fora da área e Hugo Souza foi buscar, que defendeu de mão trocada. No final do jogo, o time uruguaio até tentou uma pressão final e quase empatou o jogo, mas Hugo Souza fez duas boas defesas, Matheuzinho tirou em cima da linha, e o Timão segurou a vitória.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 0 RACING-URU

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 24 de abril de 2025 (quinta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)



Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Edison Vazquez (EQU)



VAR: Bryan Loaiza (EQU)



Público: 39.074 torcedores



Renda: R$2.485.576,00

GOL: Romero, aos 6? do 2ºT (Corinthians)



Cartões amarelos: Memphis Depay, Raniele e Breno Bidon (Corinthians) / Monzón e Pinela (Racing-URU)



Cartão vermelho: Félix Torres, aos 13? do 1ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri; Raniele, Carrillo (José Martínez) e Breno Bidon (Maycon); Romero (Charles), Memphis e Yuri Alberto (Igor Coronado).



Técnico: Orlando Ribeiro (interino)

RACING-URU: Lautaro Amade; Guillermo Cotugno, Bueno, Martín Ferreira, Monzón (Pinela) e Espinosa (Matías Fonseca); Cairus, Lucas Rodríguez, Juan Bosca (Alex Vázquez) e Santiago Ramírez (Severo); Tomatis (Agustín Pereira).



Técnico: Cristian Chambian