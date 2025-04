Palmeiras: Estêvão minimiza substituição precoce e comemora 'presente' de aniversário

O atacante Estêvão voltou a marcar pelo Palmeiras após cinco jogos e em um dia especial: seu aniversário de 18 anos. O atleta foi um dos titulares, mas não disputou os 90 minutos na vitória por 3 a 2 sobre o Bolívar, pela Copa Libertadores. A Cria da Academia celebrou o tento e tranquilizou a torcida sobre sua substituição, que, em sua explicação, foi por conta da altitude.

"É o melhor presente que eu poderia receber essa vitória muito importante fora de casa. No intervalo, estava meio mal. Primeira vez na altitude, demorei um pouquinho e infelizmente não conseguiu terminar o jogo. Foi questão da altitude, aqui é surreal", disse à Paramount+.

Flaco López e Estêvão fizeram no primeiro tempo, Fabio Gomes empatou para o Bolívar, e Mauricio, que entrou no lugar de Estêvão, aos 13, anotou para garantir a vitória. Após se sentir mal, Estêvão saiu de maca, mas revelou que não teve nenhuma lesão.

Com o resultado, o Verdão chegou ao sétimo triunfo consecutivo e manteve os 100% de aproveitamento na competição continental, liderando o Grupo G, com nove pontos.

"Nem tem o que falar, esse elenco merece muito o que estamos vivendo agora, é trabalhador, não está acomodada com uma vitória ou outra, sempre buscamos o próximo, estamos. temos mais uma parada domingo e se deus quiser vamos fazer um bom jogo e sair com a vitória também", finalizou.

O Verdão volta o foco para o Campeonato Brasileiro e tem compromisso com o Bahia, no domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada.