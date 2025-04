Herói do Palmeiras na Libertadores credita vitória à comissão de Abel

O meio-campista Mauricio fez o gol da vitória do Palmeiras, hoje, sobre o Bolívar, no Hernando Siles. Estêvão e Flaco López fizeram os dois primeiros e Mauricio deu números finais à partida depois de sair do banco de reservas. O meia celebrou o resultado importante em La Paz pela terceira rodada de grupos da Libertadores.

"Muito feliz. A gente sabe que jogar aqui é muito difícil, complicado. Mas viemos com uma proposta de jogo muito bem e observada pelo comissão e por nós jogadores. Conseguimos fazer um excelente primeiro tempo. No segundo custou um pouquinho ali na bola aérea em que eles tiveram felicidade. Feliz de poder entrar, ajudar, por voltar a marcar um gol que é muito importante para mim", disse à Paramount+.

Mauricio ficou quase dois meses longe do gramado depois de uma cirurgia no ombro direito. Desde seu retorno, esse é seu terceiro jogo saindo do banco de reservas. Dessa vez, entrou e foi decisivo depois do Verdão sofrer o empate depois de abrir 2 a 0.

No segundo tempo, o Verdão acabou caindo de rendimento. Mauricio explicou a influência da altitude e exaltou a equipe pelo resultado.

"Claro que é determinante (a altitude), a gente sabe. O problema não é o primeiro pique, mas a recuperação que você dá, demora mais. Sabíamos disso. Viemos dois dias antes para poder tentar se acostumar um pouquinho mais com a movimentação da bola que é diferente. Isso é um fator determinante, não é desculpa, mas mostramos ser uma equipe forte", seguiu.

Com este resultado, o time de Abel Ferreira chega à sétima vitória consecutiva na temporada e ao novo jogo de invencibilidade. A equipe, então, permanece com 100% de aproveitamento na Libertadores, e lidera o Grupo G, com nove pontos somados.